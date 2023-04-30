中菲船隻險相撞　美要求北京停止挑釁與不安全行為

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米勒說，「我們呼籲北京停止其挑釁與不安全行為」。他還說，針對菲律賓武裝部隊的任何攻擊都將引來美國的回應。
這起23日發生在南沙群島的驚險事件，是中菲在南海海域連串事件的最新一起。
當時，法新社等媒體獲邀登上菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」（BRP Malapascua）和「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo），參觀菲艦的南海巡邏任務，並造訪12個島嶼和島礁。
在這趟為期6天的行程中，中國海軍軍艦和海警船尾隨菲國巡邏艦，並數度廣播要求菲國巡邏艦離開該海域。
馬拉帕茲瓜號指揮官耶南德茲（Rodel Hernandez）描述當天的驚險瞬間時稱，「要不是我下令關掉引擎，讓船掉頭，我們的船首恐怕已相撞。」
這起令人捏把冷汗的事件，發生在菲國巡邏艦駛近菲國海軍陸戰隊駐守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）時。
中國外交部昨天表示，菲律賓船隻未經許可駛入中國領海，屬於「有預謀的挑釁行為」。
菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）隨即回應：「在我們自家水域例行巡邏既不可能是預先策劃的，也不可能是挑釁的。」他還說：「這是我們行使的法律權利，而且我們會繼續行使」。
小馬可仕堅稱，他不會讓中國踐踏菲律賓在南海的權利，且會在尋求強化防務關係時傾向美國。
小馬可仕也曾預告，他將與拜登討論在南海、台灣和北韓問題上「緩和言辭的必要性」。（譯者：施施）1120430