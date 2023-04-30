《最佳利益2》鍾承翰現身！天心直言「害怕」 背後原因令她崩潰
《最佳利益2-決戰利益》在公視、八大播出，女主角天心詮釋的律師角色「方箏」，與觀眾睽違4年再度回歸，天心談到第二季終於登場的心情，「等了這麼久，十年磨一劍 ，劍終於要出鞘了。」首集開場戲她與鍾承翰在法庭正面交鋒，沒想到她的心情是：「片場看到鍾承翰的那一刻，竟然有種害怕的感覺！」
記者羅凌筠/綜合報導
天心說，這一場很有意思，是在真實的法院裡取景拍攝，再度見到老搭檔鍾承翰當下，「直接回想到《最佳利益》第一季時，背法條背到崩潰的回憶。」甚至還記得當時第一季的第一場法庭戲，拍完後全場歡呼，因為真的太難了，演員除了要熟背法條，《最佳利益2-決戰利益》每集更有不少一長串的經典台詞，如「在刑事上往往能看到壞人的善良，在民事上常常能看到好人的邪惡」。天心表示，看完劇本深深敬佩編劇，每一句都令人省思，她說：「《最佳利益》的編劇可以說是另類的療癒師，他們創造出來的金句藉由方箏的詮釋，或許可以給到觀眾力量。」
《最佳利益2-決戰利益》集結原班人馬卡司，第二季加入更多新角色，其中被外界封為「小天心」的劉品言，首集即登場並與天心在工作場域互飆演技，在戲劇作品中首度同框的她們已讓劇迷期待不已，而劉品言形容能與天心合作簡直是一圓美夢！劉品言說：「為了要跟天心姐同台，自告奮勇說一定要來客串個角色，這根本是圓夢計畫，雖然在造型上有刻意做兩人區別，但我們的默契度真的就像姐妹一樣。」劇中她飾演律師事務所的財務長，劉品言透露為角色的設定，「導演希望有囂張的氣焰，每顆鏡頭走路都很有風。」
此外，天心因演出《最佳利益》後，對於社會案件所報導出來的新聞的確會有更多的面向去看待，她分享詮釋律師角色發生的驚喜，她說：「某次用餐時，隔壁包廂剛好是一群律師在聚餐，律師們看到我，特地來打招呼，還稱呼我『方律』（劇中名），真的太可愛了！」很榮幸能成為律師代表，覺得很開心。