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呼應尹錫悅　賴清德：昧於事實、屈從的和平不是真和平

▲台中信賴台灣之友會由和大工業董事長沈國榮（前右二）擔任理事長。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.29）
▲台中信賴台灣之友會由和大工業董事長沈國榮（前右二）擔任理事長。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.29）

記者顏幸如／台中報導

民進黨提名總統候選人賴清德，今在台中市信賴台灣之友會成立大會中，呼應南韓總統尹錫悅「和平靠實力」的說法，強調「昧於事實、屈從的和平不是真和平」，必須透過備戰來避戰，並結合其他民主國家，一起反對中國用暴力改變世界現況。

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▲黃國書（左一）和立法院副院長蔡其昌拉起江肇國的手，宣誓團結勝選。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.29）
▲黃國書（左一）和立法院副院長蔡其昌拉起江肇國的手，宣誓團結勝選。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.29）
台中市信賴台灣之友會今（30）日在台中世貿中心成立，由台灣科學園區同業公會前理事長、電動車供應鏈大廠和大工業董事長沈國榮擔任理事長，會場湧進近2千支持者。

賴清德致詞時，除了延續蔡英文的4個堅持，並提出拚經濟、護民主、強國防、保和平等4大主張。他強調民主得來不易，以蔡英文出訪台灣邦交國、馬英九中國行做比較，指馬英九走回過去的一中架構，完全不理會台灣社會大部份人民反對統一；蔡英文則堅持站在民主自由的道路，迎向世界邁向未來，這兩個截然不同的選擇，也是明年總統選舉的重大分水嶺，他呼籲支持者珍惜得來不易的民主、放棄走回過去專制的老路，

▲台中市信賴台灣之友會成立大會，湧進近2千民眾。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.29）
▲台中市信賴台灣之友會成立大會，湧進近2千民眾。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.29）
賴清德說，台灣人過去一起為民主打拚、未來為和平共同奮鬥，要讓中國確實了解，若對台發動戰爭，掀起的全球災難恐非中國可以承受，和平符合各國最大利益，但昧於事實、屈從中國這種表面的和平並非真和平，「不是我們所要」。

▲賴清德強調「屈從的和平不是真和平」。（圖／台中信賴之友會提供，2023.04.29）
▲賴清德強調「屈從的和平不是真和平」。（圖／台中信賴之友會提供，2023.04.29）
賴清德並呼應南韓總統尹錫悅「和平靠實力」的說法，強調面臨中國威脅的國家不只有台灣，目前台海現狀的改變，是中國想用實力改變國際秩序。如同尹錫悅在美國演講時所說，「北韓不單是南韓的問題，是全世界的問題」，同樣的，中國不僅是台灣的問題，是全世界問題。民主國家必須共同抵禦極權主義的擴張，因此日本首相岸田文雄公開支持烏克蘭，宣誓日本和民主站在一起；菲律賓允許美國前往基地佈置飛彈、進行演習，大家都希望提高國防力量，以備戰來避戰，反對中國用暴力改變世界現況。

▲台中市信賴台灣之友會成立大會，6名泛綠立委全員到齊。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.29）
▲台中市信賴台灣之友會成立大會，6名泛綠立委全員到齊。（圖／記者顏幸如攝，2023.04.29）
包括無黨籍立委黃國書在內，台中市6名泛綠立委全出席台中市信賴台灣之友會，黃國書和立法院副院長蔡其昌牽起初選勝出、市議員江肇國的手，象徵綠營團結一致。蔡其昌表示，台灣隊的熱身賽今天開始，要一路從熱身賽贏到總統選舉的總冠軍賽。賴清德特別感謝黃國書，稱讚他很有胸襟、毫無私心，無論是四大公投、民進黨大小選舉都全心輔選，這次也是全力將立委一職交棒給後進。

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