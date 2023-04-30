林智妍剛奪《百想》女配遭爆抄襲！網挖8年舊照狂轟：以為同一人
韓國女星林智妍28日憑藉影劇《黑暗榮耀》的最美反派「朴涎鎮」，奪下第59屆《百想藝術大賞》「電視部門」最佳女配角，正當大家享受榮耀之際，林智妍卻遭到中國網友們質疑今年3月拍攝的時尚雜誌照，涉嫌抄襲中國女星倪妮多年前的造型，引發爭議。
記者詹鎰睿/綜合報導
有中國微博網友29日發文指出，林智妍今年3月替韓國雜誌《COSMOPOLITAN》拍攝的時尚照中，有一張照片的造型與動作，竟然和8年前的時尚雜誌《LOFFCEL》幾乎雷同，無論是白紗裝飾、還是單舉右手、五指撐開等等概念，兩者都非常相似。
此外，林智妍另一張身穿大紅花的造型裝扮，臥趴在地上撫媚的模樣，也和3年前雜誌《Marie Claire》的照片雷同。貼文曝光後，立刻引發中國網友湧入批評，「可以說是一模一樣」、「第一眼認為是一個人拍的不同姿勢」、「不仔細還以為同一人」。不過也有人認為比起林智妍，另一位中國女星倪妮詮釋的還比較好看，「倪妮贏得很輕鬆」、「倪妮拍的好有藝術感」。
不少人則認為，抄襲問題普遍出在雜誌公司或是攝影、造型師，和模特兒本人沒有太大關係，紛紛留言平緩，「是林智妍抄襲？還是造型師抄襲？要不要問問他們本人啊？」、「外國人抄襲：攝影師的鍋吧！中國人抄襲：內娛也只會抄了。」