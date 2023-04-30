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林智妍剛奪《百想》女配遭爆抄襲！網挖8年舊照狂轟：以為同一人

▲林智妍日前憑藉《黑暗榮耀》的反派角色，奪下《百想藝術大賞》最佳女配角，卻爆發抄襲爭議，被中國網友挖出2張舊照片批評：「還以為同一人！」（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲林智妍日前憑藉《黑暗榮耀》的反派角色，奪下《百想藝術大賞》最佳女配角，卻爆發抄襲爭議，被中國網友挖出2張舊照片批評：「還以為同一人！」（圖／baeksang.official Tik Tok）

記者詹鎰睿/綜合報導

韓國女星林智妍28日憑藉影劇《黑暗榮耀》的最美反派「朴涎鎮」，奪下第59屆《百想藝術大賞》「電視部門」最佳女配角，正當大家享受榮耀之際，林智妍卻遭到中國網友們質疑今年3月拍攝的時尚雜誌照，涉嫌抄襲中國女星倪妮多年前的造型，引發爭議。

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中國微博網友29日發文指出，林智妍今年3月替韓國雜誌《COSMOPOLITAN》拍攝的時尚照中，有一張照片的造型與動作，竟然和8年前的時尚雜誌《LOFFCEL》幾乎雷同，無論是白紗裝飾、還是單舉右手、五指撐開等等概念，兩者都非常相似。

▲林智妍（左）今年3月的時尚照拍攝的照片，與8年前雜誌《LOFFCEL》（右）時尚照雷同。（圖／翻攝cosmopolitankorea IG、微博）
▲林智妍（左）今年3月的時尚照拍攝的照片，與8年前雜誌《LOFFCEL》（右）時尚照雷同。（圖／翻攝cosmopolitankorea IG、微博）
此外，林智妍另一張身穿大紅花的造型裝扮，臥趴在地上撫媚的模樣，也和3年前雜誌《Marie Claire》的照片雷同。貼文曝光後，立刻引發中國網友湧入批評，「可以說是一模一樣」、「第一眼認為是一個人拍的不同姿勢」、「不仔細還以為同一人」。不過也有人認為比起林智妍，另一位中國女星倪妮詮釋的還比較好看，「倪妮贏得很輕鬆」、「倪妮拍的好有藝術感」。

不少人則認為，抄襲問題普遍出在雜誌公司或是攝影、造型師，和模特兒本人沒有太大關係，紛紛留言平緩，「是林智妍抄襲？還是造型師抄襲？要不要問問他們本人啊？」、「外國人抄襲：攝影師的鍋吧！中國人抄襲：內娛也只會抄了。」

▲林智妍（左）與中國女星倪妮（右）的造型概念幾乎一模一樣，引發爭議。（圖／翻攝cosmopolitankorea IG、微博）
▲林智妍（左）與中國女星倪妮（右）的造型概念幾乎一模一樣，引發爭議。（圖／翻攝cosmopolitankorea IG、微博）

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