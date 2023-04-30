台中信賴之友會成立　賴清德：完成四任務壯大台灣

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賴清德指出，「信賴台灣之友會」成立的宗旨，就是信賴台灣、守護台灣，壯大中華民國台灣，有首歌詞為「母親是山，母親是海，母親是河，母親的名叫台灣」，台灣就是母親，幾十年來，二千萬粒的蕃薯子勇敢堅強，終結了全世界最長的戒嚴令，打破黨禁、報禁，廢除《刑法》一百條，追求百分之百的言論自由，推動國會全民改選、總統直選，帶動台灣的民主進步、國家社會的發展。
賴清德說，台灣的民主成就、自由的成績受到國際肯定，根據《經濟學人》調查，台灣的民主指數是亞洲第一，而根據自由之家的調查，也在亞洲名列前矛，是大家共同努力的成果。有民主才有自由，經濟才得創新發展，幾十年來，前輩們與中小企業主，到世界各地爭取訂單，家庭即工廠，全民拚經濟，台灣已成為全球第21大經濟體，有國際級科技大廠，也充滿著許多中小企業的隱形冠軍，去年國民所得超越日本、韓國，GDP是亞洲四小龍第一名。
此外在疫情期間，醫護人員站在第一線，全民配合政府防疫，台灣防疫成績得到國際肯定，除了保護自己，也幫助其他國家，國際社會認定台灣是一股正面、良善的力量；在總統蔡英文領導下，國際社會已看到台灣、肯定台灣，大家應該繼續在這條民主、自由的道路上，團結合作，共同壯大民主的台灣。
賴清德提出四項具體做法以完成壯大台灣的目標，第一是拚經濟，「吃飯皇帝大」，台灣的經濟發已有相當的基礎，持續改善投資環境，與理念想同的國家，簽訂雙邊貿易協定、投資保障協定等，推動加入區域經濟，如CPTPP，讓企業立足台灣，佈局全球，行銷世界，在智慧化時代，運用人工智慧、物聯網等新興科技，讓科技產業持續發展，讓中小企業人工智慧化，提升競爭力，以因應數位轉型、淨零轉型，讓台灣的社會更智慧，更永續，更有韌性。此外，考量城鄉差距，導入地方創生，鼓勵年輕人創業，扶持在地產業，發展社會企業，創造更多的就業機會，讓台灣到處皆能安居，人人皆可樂業。未來將率領團隊，在立委支持下，建設國家，造福人民，堅定打擊黑金槍毒，建立安定、和諧與公義的社會。讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人得到幸福、弱勢得到照顧。
第二為護民主，有道是「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋」，有民主才有自由，民主自由得來不易，大家共同經歷過專制、獨裁黑暗年代，是經過多少人犠生，才能走到至今。並以總統蔡英文出訪邦交國、馬英九赴中為例表示，蔡英文是堅持在自由民主道路上，走向世界、邁向未來；馬英九是走回過去一個中國的原則、一中架構，絕大數民眾是反對統一，更不接受九二共識、一個中國原則及一國兩制的制度，所以這次的選舉，也是2024大選最重要的意義，選擇民主，放棄專制的老路。民主，人民作主，人民是國家主人，是與世界共同聯絡的共同價值；當面對威脅時，得到許多國家對台灣伸出援手，當理解到民主的幸福，專制的痛苦時，還有一個決心，把民主的好處，傳送到中國的人民，讓兩岸持續和平發展。
第三是強國防，不是為了侵略他國，也不是要求戰，是面對來自中國威脅挑戰，必須要提高的力量。「和平靠國防，國防靠人民」，有力量才能保護國家安全，維護民主生活體制，不僅台灣在提高國防力量，也可以觀察到美國、歐盟與周邊的日本、韓國皆如此，都意識到共產極權的威脅，民主的社會秩序受到挑戰，每個國家都有責任，提高國防力量，以捍衛自己國家及區域安全。
最後是保和平，和平無價，戰爭沒有贏家，過去為民主打拚，未來為民主奮鬥，希望中國能清楚了解，中國一旦對台發動戰爭，固然台灣將直接受害，也將造成中國難以承受的全球性災難。「和平」符合每個國家利益，昧於事實，屈從中國，表面和平，不是真的和平，也不是大家所要的；目前全世界是如何追求和平，並非只有台灣面臨中國威脅，中國在南海擴軍，影響菲律賓；中國聯合俄羅斯軍演，船艦、飛機進入宮古海峽，使日本受到威脅；而韓國，除了受到北韓威脅，還有來自其背後支持的國家，觀察這三個國家，沒有昧於事實，屈從中國，一時表面的和平不是真和平。
賴清德也引用韓國總統尹錫悅說法，要和平必須要有實力，目前台海現狀的改變，是中國想用實力改變國家社會，而北韓不單純是南韓問題，是世界問題。中國也不是台灣的問題，是世界問題，堅定站在民主陣營，抵禦極權的擴張。此外，日本岸田首相訪問烏克蘭，展現與民主站一起，反對極權國家用武力改變現狀。
賴清德也舉菲律賓為例表示，同意美國前進佈署飛彈，與美國進行軍演，從周圍國家的行動觀察到，都是提高國防力量，備戰來避戰，反對中國用暴力及戰爭來改變世界秩序。要了解和平不是憑空而來，和平也不是求來，或獨裁者的賞賜，必須依賴自己的力量，結合民主陣營共同努力，戰爭才能避免發生，在歷史關鍵時刻，勇敢選擇民主。
賴清德強調，過去台中有民主自由的傳統，日治時期，台灣文化協會的領導者及前往日本進行議會請願團的領袖林獻堂，就是台中人，台中有民主的傳統，且願意為民主奮鬥，期盼繼續一起打拚，讓台灣永續發展，得到民主、和平、經濟繁榮。