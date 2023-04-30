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台中信賴之友會成立　賴清德：完成四任務壯大台灣

▲賴清德出席台中信賴之友會成立大會，致詞期許完成「拚經濟、護民主、保和平、強國防」四項任務，壯大民主自由的台灣。（圖／民進黨提供）
▲賴清德出席台中信賴之友會成立大會，致詞期許完成「拚經濟、護民主、保和平、強國防」四項任務，壯大民主自由的台灣。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨主席暨總統參選人賴清德今（30）日出席「台中市信賴台灣之友會成立大會」，致詞時表示大家都是「台灣隊」共同為台灣打拚，強調小英之友會、信賴台灣之友會，都是為台灣打拚的團隊，共同團結合作，期許共同完成「拚經濟、護民主、保和平、強國防」四項任務，以壯大民主自由的台灣。

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台中市信賴台灣之友會成立，包括立法院副院長蔡其昌、立委林靜儀、張廖萬堅、莊競程、黃國書、何欣純、立委參選人江肇國及地方黨公職陪同展現團結氣勢，現場湧入超過2千名支持者。賴清德除授旗給台中信賴台灣之友會理事長沈國榮外，也授旗給台中小英信賴台灣後援總會長李茂盛、台中信賴台灣宗教後援會總會長湯文萬及台中信賴台灣之友會分會長、顧問穿上相同的團隊外套登場，現場高呼「2024團結一致」、「Team Taiwan挺台灣」，希望能夠贏得2024大選，達成總統當選、國會過半的目標。

賴清德指出，「信賴台灣之友會」成立的宗旨，就是信賴台灣、守護台灣，壯大中華民國台灣，有首歌詞為「母親是山，母親是海，母親是河，母親的名叫台灣」，台灣就是母親，幾十年來，二千萬粒的蕃薯子勇敢堅強，終結了全世界最長的戒嚴令，打破黨禁、報禁，廢除《刑法》一百條，追求百分之百的言論自由，推動國會全民改選、總統直選，帶動台灣的民主進步、國家社會的發展。

賴清德說，台灣的民主成就、自由的成績受到國際肯定，根據《經濟學人》調查，台灣的民主指數是亞洲第一，而根據自由之家的調查，也在亞洲名列前矛，是大家共同努力的成果。有民主才有自由，經濟才得創新發展，幾十年來，前輩們與中小企業主，到世界各地爭取訂單，家庭即工廠，全民拚經濟，台灣已成為全球第21大經濟體，有國際級科技大廠，也充滿著許多中小企業的隱形冠軍，去年國民所得超越日本、韓國，GDP是亞洲四小龍第一名。

此外在疫情期間，醫護人員站在第一線，全民配合政府防疫，台灣防疫成績得到國際肯定，除了保護自己，也幫助其他國家，國際社會認定台灣是一股正面、良善的力量；在總統蔡英文領導下，國際社會已看到台灣、肯定台灣，大家應該繼續在這條民主、自由的道路上，團結合作，共同壯大民主的台灣。

賴清德提出四項具體做法以完成壯大台灣的目標，第一是拚經濟，「吃飯皇帝大」，台灣的經濟發已有相當的基礎，持續改善投資環境，與理念想同的國家，簽訂雙邊貿易協定、投資保障協定等，推動加入區域經濟，如CPTPP，讓企業立足台灣，佈局全球，行銷世界，在智慧化時代，運用人工智慧、物聯網等新興科技，讓科技產業持續發展，讓中小企業人工智慧化，提升競爭力，以因應數位轉型、淨零轉型，讓台灣的社會更智慧，更永續，更有韌性。此外，考量城鄉差距，導入地方創生，鼓勵年輕人創業，扶持在地產業，發展社會企業，創造更多的就業機會，讓台灣到處皆能安居，人人皆可樂業。未來將率領團隊，在立委支持下，建設國家，造福人民，堅定打擊黑金槍毒，建立安定、和諧與公義的社會。讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人得到幸福、弱勢得到照顧。

第二為護民主，有道是「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋」，有民主才有自由，民主自由得來不易，大家共同經歷過專制、獨裁黑暗年代，是經過多少人犠生，才能走到至今。並以總統蔡英文出訪邦交國、馬英九赴中為例表示，蔡英文是堅持在自由民主道路上，走向世界、邁向未來；馬英九是走回過去一個中國的原則、一中架構，絕大數民眾是反對統一，更不接受九二共識、一個中國原則及一國兩制的制度，所以這次的選舉，也是2024大選最重要的意義，選擇民主，放棄專制的老路。民主，人民作主，人民是國家主人，是與世界共同聯絡的共同價值；當面對威脅時，得到許多國家對台灣伸出援手，當理解到民主的幸福，專制的痛苦時，還有一個決心，把民主的好處，傳送到中國的人民，讓兩岸持續和平發展。

第三是強國防，不是為了侵略他國，也不是要求戰，是面對來自中國威脅挑戰，必須要提高的力量。「和平靠國防，國防靠人民」，有力量才能保護國家安全，維護民主生活體制，不僅台灣在提高國防力量，也可以觀察到美國、歐盟與周邊的日本、韓國皆如此，都意識到共產極權的威脅，民主的社會秩序受到挑戰，每個國家都有責任，提高國防力量，以捍衛自己國家及區域安全。

最後是保和平，和平無價，戰爭沒有贏家，過去為民主打拚，未來為民主奮鬥，希望中國能清楚了解，中國一旦對台發動戰爭，固然台灣將直接受害，也將造成中國難以承受的全球性災難。「和平」符合每個國家利益，昧於事實，屈從中國，表面和平，不是真的和平，也不是大家所要的；目前全世界是如何追求和平，並非只有台灣面臨中國威脅，中國在南海擴軍，影響菲律賓；中國聯合俄羅斯軍演，船艦、飛機進入宮古海峽，使日本受到威脅；而韓國，除了受到北韓威脅，還有來自其背後支持的國家，觀察這三個國家，沒有昧於事實，屈從中國，一時表面的和平不是真和平。

賴清德也引用韓國總統尹錫悅說法，要和平必須要有實力，目前台海現狀的改變，是中國想用實力改變國家社會，而北韓不單純是南韓問題，是世界問題。中國也不是台灣的問題，是世界問題，堅定站在民主陣營，抵禦極權的擴張。此外，日本岸田首相訪問烏克蘭，展現與民主站一起，反對極權國家用武力改變現狀。

賴清德也舉菲律賓為例表示，同意美國前進佈署飛彈，與美國進行軍演，從周圍國家的行動觀察到，都是提高國防力量，備戰來避戰，反對中國用暴力及戰爭來改變世界秩序。要了解和平不是憑空而來，和平也不是求來，或獨裁者的賞賜，必須依賴自己的力量，結合民主陣營共同努力，戰爭才能避免發生，在歷史關鍵時刻，勇敢選擇民主。

賴清德強調，過去台中有民主自由的傳統，日治時期，台灣文化協會的領導者及前往日本進行議會請願團的領袖林獻堂，就是台中人，台中有民主的傳統，且願意為民主奮鬥，期盼繼續一起打拚，讓台灣永續發展，得到民主、和平、經濟繁榮。

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