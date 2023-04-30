Alma西班牙餐廳12道菜1850元！吃牛排、海鮮飯　新廚挑戰超高CP值

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如今迎來曾於去年獲台北米其林一星De Nuit法式餐廳團隊的劉子豪Leo，新銳主廚上任大膽打造罕見以Tapas為題的全新套餐。曾於法國米其林一星 Restaurant W、台北Restaurant STAY by yannick alléno，及 Orchid Restaurant 蘭、VERDE 時尚蔬食餐廳等米其林餐盤餐廳歷練的Leo，年僅32歲便以豐富經驗創新經典西班牙料理。
Alma嶄新套餐光是Tapas前菜就有6道之多，嗆香鹹辣風味的西班牙必吃鹹菜「吉爾達」、將番茄冷湯詮釋為「血腥瑪麗冷湯」，搭配鹹鮮油醋淡菜、香煎沙丁魚、松露蘑菇奶油球、西班牙臘腸等；前菜則有源自南美洲 Ceviche 檸汁生醃熟成方式的創意「胭脂蝦」、及香煎北海道干貝。
熱前菜除了在台灣很受歡迎的重口味噴香Tapas「藍鑽蒜油蝦」，推薦Leo獨創的私房「招牌手撕豬漢堡」，從巴賽隆納一家 Bacoa 餐廳啟發而來，融合西班牙有名的豬頰肉燉煮手法，加入大量煙燻紅椒粉及雪莉威士忌酒為醬汁基底燉煮，濃稠琥珀色澤有微微辛香、並帶有果香與糖蜜的多汁豬頰肉絲，搭配醋漬的紫高麗菜絲，會忍不住吮指嗑完。
精彩的主餐則提供包括美國肋眼牛排、巴斯克風味烤魚、伊比利豬戰斧等多達6款選擇；還可搭配加泰隆尼亞烤甘藍、雪莉香蒜蘑菇、或辣味男爵馬鈴薯配菜。選用西班牙國寶伊比利豬、里肌部位打造的「伊比利豬戰斧」，經三次以上的煎烤與靜置反覆烹調，為油脂偏少卻紋理齊美的堅果香氣肉質， 保留緊實有嚼勁的紮實口感，搭配香甜紅酒蘋果泥醬汁、並綴以微苦辛嗆的新鮮水田芥，擁有粗獷奔放的風味。
來自巴斯克地區傳統料理手法的「巴斯克風味烤魚」，選用骨細刺少的台灣午仔魚入菜，先為細緻肉質、油脂豐富的魚肉煎烤至表皮金黃，搭配白酒蛤蠣與橄欖油小火炒製的醬汁，再澆淋上秘製的翠綠蒔蘿油醋，是鹹爽清香的在地海鮮料理風格。
而「美國肋眼牛排」則選用精選美國極佳肋眼部位，採反覆三次的炭烤與靜置手法堆疊出濃烈煙燻氣息，然而油花分布的粉紅肉質仍吃得出滑嫩，搭配黑蒜及運用牛骨和邊角料慢火熬燉的醬汁，香氣十足。
值得一提的還有將海鮮燉飯升級成「三鮮豪華燉飯」之舉，有別於常見的厚重醬汁印象，Leo特別選用口感堅實的西班牙 Bomba 米，以甜椒、洋蔥與蒜頭為基底，不甩常見以魚骨或蝦頭熬煮的海鮮湯頭為基底的作法，他竟將整隻鱸魚連骨帶肉熬煮出更鮮美的魚湯、蝦頭精製蝦湯與蛤蜊湯，重本下足三鮮來提味，在豐美海味中再咬到底層鍋巴，鹹香焦脆。
甜點有西班牙焦糖烤布丁、巴斯克起司蛋糕，推薦肉桂混合酒香的海鹽巧克力吉拿棒。Alma正式開賣每人只要 1,850 起的晚間套餐12道菜，另有實惠每人 1,380 元起的8道菜午間套餐，提供豐富22款菜色任選；還可搭配從西班牙進口專為 Tapas 設計、當地 Somontano 產區的 Enate Tapas 紅酒一同享受。相當有攻佔台北CP值最高餐廳寶座的實力。
而南台灣高雄則迎來蔡中和主廚與侍酒師 Kiky 夫妻檔，攜手共築的法式料理餐廳「方蒔 the FRONT HOUSE」，融合主廚成長故事的首波春季菜單，以兒時澎湖高麗菜酸，佐澎湃海味或焢窯烤地瓜為出發，融合鄉村記憶的「田雞腿」、「茶燻雞生蠔」山林野味；甚至將年少打拼記憶的楊桃湯、蜜餞、檳榔葉入菜「龍蝦」主餐。展現南台灣特有風土滋的春季套餐9道菜2950元起，另附精品茶或咖啡，及小茶點；侍酒師餐酒搭配1650元/五杯，需另加收原價一成服務費。
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