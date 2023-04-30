連假動作快！全聯限時「買一送一」　7-11珍奶10元最後一天

Alma西班牙餐廳12道菜1850元！吃牛排、海鮮飯　新廚挑戰超高CP值

▲Alma迎新銳主廚劉子豪Leo，罕見以西班牙Tapas打造全新套餐，美國肋眼牛排、巴斯克風味烤魚搭配海鮮飯，12道菜1850元起，搶攻台北CP值最高餐廳。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Alma迎新銳主廚劉子豪Leo，罕見以西班牙Tapas打造全新套餐，美國肋眼牛排、巴斯克風味烤魚搭配海鮮飯，12道菜1850元起，搶攻台北CP值最高餐廳。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

Alma西班牙餐廳迎來新銳主廚劉子豪Leo，罕見打造以Tapas為題全新套餐，吃得到美國肋眼牛排、巴斯克風味烤魚、伊比利豬戰斧、瓦倫西亞海鮮飯等顛覆傳統風味的創新菜，挑戰12道菜竟只要價1850元起，直接搶攻台北CP值最高餐廳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
連續四年先後奪得上海「必比登推薦」、「米其林餐盤推薦」的西班牙餐廳 Alma Spanish Restaurant，為知名雅茗天地餐飲集團旗下品牌之一，2019年登台落腳台北市大安區，在特色美食餐廳齊聚的東豐街，以正宗西班牙料理開啟話題。

▲Alma全新套餐12道菜竟只要價1850元起，CP值很高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Alma全新套餐12道菜竟只要價1850元起，CP值很高。（圖／記者蕭涵云攝）
如今迎來曾於去年獲台北米其林一星De Nuit法式餐廳團隊的劉子豪Leo，新銳主廚上任大膽打造罕見以Tapas為題的全新套餐。曾於法國米其林一星 Restaurant W、台北Restaurant STAY by yannick alléno，及 Orchid Restaurant 蘭、VERDE 時尚蔬食餐廳等米其林餐盤餐廳歷練的Leo，年僅32歲便以豐富經驗創新經典西班牙料理。

Alma嶄新套餐光是Tapas前菜就有6道之多，嗆香鹹辣風味的西班牙必吃鹹菜「吉爾達」、將番茄冷湯詮釋為「血腥瑪麗冷湯」，搭配鹹鮮油醋淡菜、香煎沙丁魚、松露蘑菇奶油球、西班牙臘腸等；前菜則有源自南美洲 Ceviche 檸汁生醃熟成方式的創意「胭脂蝦」、及香煎北海道干貝。

▲全新套餐光是前菜Tapas就多達6道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新套餐光是前菜Tapas就多達6道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲伊比利豬戰斧套餐價2080元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲伊比利豬戰斧套餐價2080元。（圖／記者蕭涵云攝）
熱前菜除了在台灣很受歡迎的重口味噴香Tapas「藍鑽蒜油蝦」，推薦Leo獨創的私房「招牌手撕豬漢堡」，從巴賽隆納一家 Bacoa 餐廳啟發而來，融合西班牙有名的豬頰肉燉煮手法，加入大量煙燻紅椒粉及雪莉威士忌酒為醬汁基底燉煮，濃稠琥珀色澤有微微辛香、並帶有果香與糖蜜的多汁豬頰肉絲，搭配醋漬的紫高麗菜絲，會忍不住吮指嗑完。

精彩的主餐則提供包括美國肋眼牛排、巴斯克風味烤魚、伊比利豬戰斧等多達6款選擇；還可搭配加泰隆尼亞烤甘藍、雪莉香蒜蘑菇、或辣味男爵馬鈴薯配菜。選用西班牙國寶伊比利豬、里肌部位打造的「伊比利豬戰斧」，經三次以上的煎烤與靜置反覆烹調，為油脂偏少卻紋理齊美的堅果香氣肉質， 保留緊實有嚼勁的紮實口感，搭配香甜紅酒蘋果泥醬汁、並綴以微苦辛嗆的新鮮水田芥，擁有粗獷奔放的風味。

來自巴斯克地區傳統料理手法的「巴斯克風味烤魚」，選用骨細刺少的台灣午仔魚入菜，先為細緻肉質、油脂豐富的魚肉煎烤至表皮金黃，搭配白酒蛤蠣與橄欖油小火炒製的醬汁，再澆淋上秘製的翠綠蒔蘿油醋，是鹹爽清香的在地海鮮料理風格。

▲適口精緻大小的「Alma招牌手撕豬漢堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲適口精緻大小的「Alma招牌手撕豬漢堡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「加泰隆尼亞烤甘藍」以當季甜美的台灣高麗菜炭烤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「加泰隆尼亞烤甘藍」以當季甜美的台灣高麗菜炭烤。（圖／記者蕭涵云攝）
而「美國肋眼牛排」則選用精選美國極佳肋眼部位，採反覆三次的炭烤與靜置手法堆疊出濃烈煙燻氣息，然而油花分布的粉紅肉質仍吃得出滑嫩，搭配黑蒜及運用牛骨和邊角料慢火熬燉的醬汁，香氣十足。

值得一提的還有將海鮮燉飯升級成「三鮮豪華燉飯」之舉，有別於常見的厚重醬汁印象，Leo特別選用口感堅實的西班牙 Bomba 米，以甜椒、洋蔥與蒜頭為基底，不甩常見以魚骨或蝦頭熬煮的海鮮湯頭為基底的作法，他竟將整隻鱸魚連骨帶肉熬煮出更鮮美的魚湯、蝦頭精製蝦湯與蛤蜊湯，重本下足三鮮來提味，在豐美海味中再咬到底層鍋巴，鹹香焦脆。

甜點有西班牙焦糖烤布丁、巴斯克起司蛋糕，推薦肉桂混合酒香的海鹽巧克力吉拿棒。Alma正式開賣每人只要 1,850 起的晚間套餐12道菜，另有實惠每人 1,380 元起的8道菜午間套餐，提供豐富22款菜色任選；還可搭配從西班牙進口專為 Tapas 設計、當地 Somontano 產區的 Enate Tapas 紅酒一同享受。相當有攻佔台北CP值最高餐廳寶座的實力。

▲沒想到也有不用分食的西班牙海鮮飯，Leo升級打造成「瓦倫西亞海鮮飯」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沒想到有不用分食的西班牙海鮮飯，Leo升級打造成「瓦倫西亞海鮮飯」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲濃郁肉桂辛香融合酣甜巧克力的「海鹽巧克力吉拿棒」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲濃郁肉桂辛香融合酣甜巧克力的「海鹽巧克力吉拿棒」。（圖／記者蕭涵云攝）
而南台灣高雄則迎來蔡中和主廚與侍酒師 Kiky 夫妻檔，攜手共築的法式料理餐廳「方蒔 the FRONT HOUSE」，融合主廚成長故事的首波春季菜單，以兒時澎湖高麗菜酸，佐澎湃海味或焢窯烤地瓜為出發，融合鄉村記憶的「田雞腿」、「茶燻雞生蠔」山林野味；甚至將年少打拼記憶的楊桃湯、蜜餞、檳榔葉入菜「龍蝦」主餐。展現南台灣特有風土滋的春季套餐9道菜2950元起，另附精品茶或咖啡，及小茶點；侍酒師餐酒搭配1650元/五杯，需另加收原價一成服務費。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲茶燻雞生蠔、蕨菜、桂竹筍、炭焙烏龍雞湯。（圖／方蒔提供）
▲茶燻雞生蠔、蕨菜、桂竹筍、炭焙烏龍雞湯。（圖／方蒔提供）
▲龍蝦、楊桃、番茄、檳榔葉。（圖／方蒔提供）
▲龍蝦、楊桃、番茄、檳榔葉。（圖／方蒔提供）
▲左起：蔡中和主廚，妻子陳玉錡Kiky同時也是餐廳經理及侍酒師，兩人一起創立方蒔。（圖／方蒔提供）
▲左起：蔡中和主廚，妻子陳玉錡Kiky同時也是餐廳經理及侍酒師，兩人一起創立方蒔。（圖／方蒔提供）

大直新百貨NOKE忠泰樂！今起試營運　15家美食餐廳「買1送1」

勞動節速食優惠盤點！漢堡王買1送1　肯德基加1元多1件

430國際珍奶日！手搖飲「買一送一」　超過40間優惠一篇喝爆

拿坡里「8塊炸雞桶369元」爽吃整個五月　超殺7款「買一送一」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀