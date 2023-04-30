報名踴躍！民進黨高中職國際知識競賽　逾500位學生參加

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謝佩芬說，在宣傳影片中，賴清德展現輕鬆幽默的一面，拉近與青年學子的距離。賴清德的Line帳號特別製作國際知識互動小遊戲，讓民眾看見民進黨對培養年輕一代國際人才的重視。
她說，今年報名狀況以北部地區最為熱烈，總計35校、80隊、約240位學生報名；中部地區原本預計招收40隊，最後有43隊報名，超額錄取。南部的高雄中學共有20隊報名，拔得頭籌，北部的薇閣中學則有13隊報名，熱烈響應。
謝佩芬指出，今年參賽學生來源比以往更加多元，本島19個縣市中，共有17個縣市有學生報名，且首度有與高中職同年級的五專生參加，包括台中科大五專部、台北商業大學五專部，另外還有非學型態實驗教育的學生組隊參加。而高職學生的報名隊數更勝以往，松山工農、淡水商工、能仁家商、上騰工商等都有學生報名。另外，歐洲、康橋等國際學校也有同學組隊參加。
謝佩芬說，今年有許多讓人印象深刻的隊名，有使用政治梗的「忠實柯學家」、「侯嘍友宜」「信賴對不隊」；來自嘉義市嘉華高中的學生更延續去年的取名特色，一口氣報名了「金你太美」、「金光閃閃」、「金色傳說」、「金奇三超人」的系列隊名，讓人期待4支隊伍都能晉級決賽。另外，雄中有隊伍取名「建中都不對」，隔空嗆聲意味濃厚。
她說，去年一路晉級到決賽，最後勇奪季軍的明道中學「SWUIMD」原班人馬再次參戰，改名「總匯三明治」。去年取得殿軍佳績的高雄中學「GonDanDioDanGonDanGonDonGonDan」則加入一名新血，改名「綠色監獄」，兩隊都準備今年再度挑戰冠軍，為比賽增添看點。
民進黨說，這次2023全國高中職國際知識競賽決賽將在5月20日舉行，更多詳情請見官方網站（http://www.wqctaiwan.com），相關資訊也會發布在民進黨、民進黨國際部、民進黨青年部的Facebook及Instagram的官方帳號。（編輯：翟思嘉）1120430