郭台銘稱投綠生肺癌 洪申翰曝數據「國民黨是殺人嗎？」
角逐國民黨總統參選人的郭台銘，昨日於座談會上針對能源政策指出，支持核能也支持非碳家園，稱民進黨把非核家園當神主牌，若要投給民進黨「那就生肺癌好了！」對此民進黨立委洪申翰今（30）日出示數據，以2022年蔡政府與2015年馬政府執政相比，粒狀污染物減了78.1%、硫氧化物減了66.9%與氮氧化物減了53.3%，反問若民進黨能源政策讓人生肺癌，反問馬英九與國民黨的能源政策，「是什麼呢？殺人嗎？」
記者陳威叡／台北報導
洪申翰說，郭台銘昨日恐嚇稱「投給民進黨，你們就生肺癌好了！」對於這種無知的言論，他出示藍綠執政時台電所有火力機組的空汙排放來比較，用蔡政府執政的2022年，來比較馬政府執政的最後一年2015年，其中粒狀污染物減了78.1%、硫氧化物減了66.9%與氮氧化物減了53.3%。
洪申翰表示，這麼大比例的空汙減排，到底是怎麼減的，答案是花大錢更新空汙防制設備，以新代舊，以氣代煤，把較髒的燃煤跟燃油，放到最後的調度順位，每一步的調整，都是不是簡單的工作，都是費盡力氣，才完全改變台電過往的調度模式，才做到這麼大比例的空污減量。
洪申翰說，如果民進黨的能源政策，是要讓人民生肺癌的，那郭台銘最尊敬的馬英九跟國民黨的能源政策，「是什麼呢？殺人嗎？」