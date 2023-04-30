民進黨5/2談立委艱困區布局　部分選區擬與他黨合作

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民進黨立委初選區民調已告一段落，2024大選提名策略小組5月2日將開會，預計觸及立委艱困選區布局。
台北市第5選區因現任無黨籍立委林昶佐不競選連任，民進黨內包括市議員吳沛憶、劉耀仁、前台北市議員顏聖冠，都有表達參選意願；黨內人士說，資深主持人于美人表態以無黨身分參選中正萬華區立委，于美人的聲量高，民進黨此區該怎麼布局，需要進一步討論。
台北市第6選區（大安區）部分，民進黨發言人謝佩芬有意再戰，民進黨台北市議員簡舒培也表態。時代力量黨主席王婉諭有意挑戰此區，儘管同為泛綠，但民進黨和時力近年漸行漸遠，合作機會較不被看好；現任社民黨議員苗博雅喊出，大綠小綠來整合。
對此，民進黨台北市黨部主委張茂楠今天接受媒體訪問表示，簡舒培、謝佩芬都是黨內優秀人才，苗博雅亦是優秀台北市議員，但他身為黨部主委，當然會優先推薦黨內的優秀人才參與；黨內人士說，此區涉及與第三黨合作可行性，提名小組保留彈性。
台北市第8選區（文山、中正南）是國民黨立委賴士葆長年經營選區，黨內人士說，民進黨市議員王閔生連任3屆市議員，黨內也看好他進一步挑戰艱困區立委。張茂楠今天說，王閔生是優秀人才，希望中央黨部能給予支持與鼓勵。
至於桃竹竹苗地區，民進黨過去在桃園第6選區與無黨籍立委趙正宇合作，黨內人士說，趙正宇財產來源不明等罪已獲不起訴，且不在黨內「黑金槍毒」規範限制，此區仍有與趙正宇合作空間。
新竹市則有前民進黨市議員李妍慧表態爭取徵召，她在去年就決定不競選連任議員，積極備戰2024新竹立委。
新竹縣第1選區部分，先前有媒體報導擬找熱血教師黃益中擔任奇兵，對戰國民黨現任立委林為洲。黨內人士說，提名小組前幾次開會討論時，黃益中未曾出現在討論名單內，但也不排除有提名小組成員私下接觸；不過，黃益中日前已向媒體說，思考後、決定不選了。
苗栗縣第1選區與第2選區，黨內人士說，無黨籍縣議員陳品安、無黨籍縣議員曾玟學是可能合作人選，行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎的女兒「里唯」，也曾在一次提名小組會議被提起過，里唯去年輔選徐定禎苗栗縣長選舉時表現搶眼，但在會議上有成員說「不要害她」。
台中市第3與第8選區也要採取徵召，黨內人士說，除了無黨籍的前立委陳柏惟是可能合作的活棋，現任議員蕭隆澤、周永鴻及謝志忠也有表態。
至於艱困選區是否要再找素人、奇兵來打選戰，黨內人士指出，提名小組成員、立委吳秉叡曾在提名會議時提醒，過去找素人來選艱困選區，但有些人選了一次、又因為沒有資源難以扎根，導致艱困選區永遠是艱困，黨要找人時還是找不到人。（編輯：林克倫）1120430