尹錫悅對中國趨強硬　學者：有強大民意基礎

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他引述韓國人士的看法指出，中韓兩國的實力在3年疫情后此消彼長，中國的經濟走下坡路，「銳實力」不如以往，高峰時期已經過去，韓國沒有必要擔心站隊美國而遭中國報復。
鄧聿文認為，韓國的「遠中」與韓日和解是同時進行的，這是美國樂見且在背後極力推動的。美國過去想在東北亞組建「反中同盟」，但苦於日韓不和，美日韓無法形成對中合力。如今日韓這一環的「麻煩消除了」，盡管韓國在抗中上不可能像美日那樣明顯，但這已達到了美國的目的。
他分析，尹錫悅一改前韓國總統文在寅「對美中平衡」的作法轉而抗中親美，有4大原因。一是韓國輿論和民意的厭中反華情緒，達到兩國建交以來頂峰；二是對中國解決北韓擁核問題的失望；三是韓國想建立「基於相互尊重和互惠」的韓中關係；四是韓中貿易從順差轉為逆差，中國不再是韓國的黃金市場。
鄧聿文指出，過去3年疫情以來，韓國民眾對中國的惡感幾乎全面發酵，加上輿論影響，中國在韓國民眾眼中就是鄰里間「以大欺小的惡霸」，民調更顯示，韓國民眾最近對中國的負面印象，是西方陣營中最嚴重的。這一反應，不可能不影響韓國的對中政策。
他提到，韓國非常清楚，要解決北韓擁核問題，沒有中國的幫助是不可能的，因此過去曾對中國寄予很大期待。但如今北韓反而成為擁有核武的國家，韓國感受到切身威脅之餘將此歸咎於中國，認為其偏袒北韓，只是想利用北韓作為對抗美國的法碼。既然不能寄望中國，韓國自然轉而強化與美國的軍事聯盟，以威懾北韓。
鄧聿文分析，韓國的戰略雄心是成為「全球樞紐國家」，既然如此，對韓中關係自然要重新定位。韓國認為，過去中國沒有平等看待韓國，但如今韓國再也不是以前那個需要「仰頭看別人」的國家，對中國再也不用「以小侍大」，所以兩國關係要轉變為相互尊重和互惠。
他表示，過去30年，經貿關係在中韓關係有著名副其實的「壓艙石」作用，中國曾是韓國最大貿易順差國，這使韓國以往在涉及中國的一系列問題上謹言慎行。但2022年以來，韓國對中貿易出現逆差，韓國對中出口比重、產品在中國市場市占率、韓企在中銷售額及利潤都在下降，迫使韓國積極開拓歐美市場，進而使其在美中之間更靠向美國一邊。
鄧聿文認為，由於美中對抗持續深化，尹錫悅依法也沒有連任考量，因此可以確信，中韓關係在尹錫悅時代能夠保持目前的狀況就算不錯，很難改善，即使有改善也不會很明顯。
他表示，中國如何因應韓國這個美國核武保護國的敵意，以及背後的美日韓同盟一體化，並不是輕鬆之事。（編輯：邱國強）1120430