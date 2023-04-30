《回到未來》男星患帕金森氏症30年！米高福克斯自爆：活不過80歲
61歲好萊塢男星米高福克斯（Michael Fox）過去因主演電影《回到未來》系列在80年代紅遍一時，不過其實早在29歲那年事業高峰之際，米高福克斯就被診斷出罹患「早發性帕金森氏症」，至今已對抗病魔數十年，近日，他就接受訪問坦承身體狀況越來越差，認為自己活不過80歲。
記者詹鎰睿/綜合報導
米高福克斯日前為個人全新紀錄片《STILL：Michael J. Fox Movie》宣傳，並接受《CBS Sunday Morning》的訪問，他談到，自己並不會死於帕金森氏症，「而是伴著帕金森氏症死去」，而且這種疾病也很容易使自己受到其他危及生命的傷害，例如跌倒、窒息或是感冒，接著他脫口坦承，「我一直在思考死亡機率，我看是活不過80歲了！」
除了帕金森氏症，米高福克斯還受到脊椎上的良性腫瘤切除後所帶來的影響，變得行走能力有些困難，常常跌倒因而摔斷手臂、撞傷臉部，另外，他還提到當時一聽到自己無法痊癒時，那心理打擊相當巨大，還曾藉由酒精來麻痺自己，不願面對現實，所幸在家人的幫助與照顧下，他才成功戒酒並積極接受治療。
事實上，自從淡出影壇後，米高福克斯就成立基金會，致力於公益活動，為帕金森氏症的治療研究募款，也將自身經歷寫成書本，鼓勵同樣因帕金森氏症所苦的患者，為社會貢獻許多，也讓他在2022年獲得奧斯卡人道精神獎。