薛瑞元投書瑞典大報！呼籲各界支持台灣參與WHA

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台灣支持WHO「三個十億目標」，致力於建構更具韌性與平等的衛生服務供應鏈，願意分享建構跨部門、整合性、創新、以人為本的健康戰略經驗，以協助國際社會。
「三個十億目標」亦即全球多十億人因普及健康覆蓋率而受益、多十億人因更靈活的急救網絡而受到保護、多十億人享受更好的健康與福祉。
薛瑞元指出，疫情期間，台灣因具有完善公衛體系、訓練有素的防疫人員及疾病監測、調查和分析系統，有效減緩疫情傳播。與38個經濟合作暨發展組織（OECD）國家及新加坡相比，台灣在疫情死亡率排名第6，至少接種一劑疫苗的覆蓋率排名第4，追加劑接種數排名第3。
專文也提到，台灣自1995年來透過全民健康保險制度為各年齡層國民提供疾病預防及保健服務，使所有國人享有健康權益。台灣的全民健康保險提供經濟保護及廣泛基本服務，例如產前檢查、妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗及3次超音波檢查以降低妊娠風險及促進母嬰健康。全民健康保險制度與WHO積極推動的優先項目一致。
另外，台灣支持全球癌症防治，WH0要在2025年降低25%癌症死亡率。為達成WHO消除子宮頸癌目標，台灣補助子宮頸抹片檢查及人類乳突病毒疫苗接種。
薛瑞元表示，台灣自2017年起即未受邀出席世界衛生大會（WHA），在疫情即將落幕之時，全球加速強化衛生體系的討論不應排除台灣。台灣能夠幫忙，台灣的參與將使世界更健康、更永續及更平等。
專文結尾也呼籲，台灣敦促WHO及相關各方支持台灣以觀察員身分參與WHA，並支持台灣完整參與WHO各項會議、機制及活動。台灣將與世界合作，確保「健康是基本人權」。
「尼瑞克日報」（Nerikes Allehanda）於1843年成立，於2001年開始每日發行，目前該報每日紙本發行量約9萬3千份，網站觸及每週約17萬2000人次，是瑞典內爾徹省（Närke）第一大報，擁有廣泛受眾，頗具影響力。（編輯：周永捷）1120428