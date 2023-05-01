NBA季後賽／戰神！Curry砍50分破搶七紀錄 KD發文致敬：傳奇30號
金州勇士超級球星Stephen Curry砍下自己季後賽生涯新高的50分，帶領球隊在首輪搶七大戰中，以120:100戰勝沙加緬度國王，系列賽4-3晉級。而單場50分也寫下NBA G7的單場個人得分紀錄。
記者黃建霖/綜合報導
在好搭檔Klay Thompson今晚19投4中，僅有16分進帳；而勇士年輕後衛Jordan Poole延續低潮，9投3中，只有8分進帳的情況下，Curry明白自己在這場必須挺身而出，他也用一場難以複製的比賽，帶領球隊晉級。
此役Curry總計38投20中，命中7顆三分球，得到了50分，另有8籃板6助攻。他過去在生涯季後賽最高得分為47分，那是在2019年總冠軍賽G3對多倫多暴龍時寫下，但那場比賽勇士輸球，且最終失去完成3連霸的機會。
同時Curry今晚出手38次，也是他季後賽出手新高。另外單場50分是NBA季後賽史上搶七大戰中，個人所能得到的最高分數(前紀錄為48分)，他在這個神奇的夜晚打出了不可思議的表現。
而昔日隊友Kevin Durant在看了這場比賽之後，也在個人推特上發文：「傳奇般的30號，單場50分」。