NBA季後賽／喊暫停只為讓Curry休息　Kerr感嘆：看著他像看著喬丹

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在比賽中，ESPN在一次暫停時捕捉到一個鏡頭，Kerr當時和Curry表示，「每次暫停你就過來這、呼吸、好好休息一下。我們有4次暫停，所以我可能會叫一個來讓你休息。」
而雙方教練也在這方面鬥智，記者Tim Kawakami透露，Mike Brown知道Kerr喊暫停是為了讓他主力球員休息，因此他在一些時刻最終選擇不叫暫停，不讓Curry等人有喘息機會。
過去不少教練也會利用暫停來幫助球員調節體力，最著名的當然就是2018年，Tyronn Lue為了讓攻防兩端一把抓、體力透支的LeBron James休息，因此連喊了2個暫停，來調節他的體力。
此役Curry總計38投20中，命中7顆三分球，得到了50分，另有8籃板6助攻。他過去在生涯季後賽最高得分為47分，今晚也寫下了NBA搶七史上單場最高得分紀錄。
賽後Kerr也感嘆道，自己和Curry合作近10年，對於他精彩的表現已經不感到意外，「他是史上最偉大的球星之一，看著他我感覺回到了我打球的時候，當時我日復一日地看著Michael Jordan每晚打出無與倫比的表現而覺得理所當然，這就是我現在對前者的感受，他一次又一次的做到這些事。」
Kerr在受訪時也承認，自己和那幾個暫停就是要讓Curry休息，「我們在比賽中喊了幾次，就僅僅只是為了讓他喘口氣。」
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