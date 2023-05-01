今日廣場》沈明正／大台南觀光城違建拆不拆？

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這起爭議事件起因，是因為大台南觀光城蓋在排水箱涵上已40年之久，且分別被不同組的專家鑑定為有公共安全疑慮，且中央也判定水利用地上的店家是違法佔用。因此，台南市政府決定依法改建，未料此舉卻引來少數議員和店家自治會的抗議，讓改建進度陷入僵局。不過相關新聞報導下方的網友意見，卻似乎與民代和自治會觀點不同，多呈現相左的意見立場，希望盡速拆除改建。
根據大數據資料顯示，從大台南觀光城事件報導陸續推出，相關訊息的熱門頻道依序為PTT台南版、Yahoo新聞獨家報導、大台南新聞論壇臉書、自由時報及中華日報等。而意見領袖部分，依序為PTT的J網友、台南市議員林美燕臉書、台南新芽臉書、記者臉書、自由時報、中華日報、雙子星/三冠王有線電視等。
若再進一步分析熱門新聞內容，主要出現在Yahoo新聞-獨家報導的〈台南觀光城違法強佔？店家控市府拿「不存在的理由」要拆？〉為主。其次是Yahoo新聞-中華日報的〈市長施政報告 時間史上最長〉。綜合相關新聞內文分析，報導多較偏向自治會和民代拒拆的立場和意見。
在熱門社群內容部分，主要是林美燕市議員的臉書、台南新芽、台南大小事以及警界改革真相聯盟的臉書發文為主。討論區熱門內容部分，主要都是在PTT-台南版露出，包括〈〔新聞〕安全疑慮計畫拆台南觀光城商場 自治會反對：抗爭到底〉等內容。網友討論較贊成依法拆除違建，部分擔心下水道老舊如果不處理，後續可能引發安全問題。
從整體網路輿論熱門關鍵字觀察，相較媒體報導著墨的生計議題，網友們更關切事項仍是以公共安全為主，關鍵字眼包含公安不符規定、佔用排水、技師鑑定、公共安全等。顯示網友關心的面向，與媒體所報導的內容，有相當的出入。如PTT上網友留言：「觀光城是直接蓋在箱涵上面，超級危險的！」，而另一位網友也指出「只要下方日新溪有箱涵破損，可能會有地層下陷和天坑！」。
至於媒體和民代訴諸大台南觀光城的歷史價值、希望活化的說法，能法打動網友支持自治會和民代，輿情系統蒐集的結果後，明顯未獲支持。筆者羅列一些代表性的網路意見，包含網友表示「結構都有問題了為什麼還要繼續用？等出事了還要國賠？」、「這要活化什麼？整個建物已經那副德性！」。
綜合上述，筆者認為，在多數民意支持下，市政府應該基於安全性與合法性，盡速針對大台南觀光城做處置，加速拆除具有公共安全疑慮的建築、排除違法占用，以免除日後箱涵破損發生塌陷意外，莫讓這顆不定時炸彈危害到市民的安全。
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