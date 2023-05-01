母親節送禮 百貨推閨蜜穿搭、高回饋再抽無敵海景住宿
母親節選禮物，應有盡有的百貨商場可說是首選。義享時尚廣場場以「我的媽咪．我閨蜜」為主軸，提供許多購物優惠，搭配雙卡購物滿額，可享最高13%電子商品券回饋。統一集團以「LOVE MOM！」對媽媽大聲說愛，串聯統一時代百貨、高雄夢時代、7-ELEVEN門市等15大品牌，超過8,000個實體通路貼心準備近10萬朵空運進口哥倫比亞康乃馨讓您表達心意。新光三越母親節以「哥哥爸爸站起來」為主題，全面擴大商品及促銷回饋陣容，包括滿仟送仟點首度延長為一週等。
記者陳美嘉／高雄報導
義享時尚廣場即日起至5月14日推出「我的媽咪．我閨蜜」母親節檔期活動。分別於4月27日至5月1日及5月11日至14日的勞動節連假和母親節當週，規劃有義享卡會員於指定服飾配件/內衣香氛/婦嬰品牌滿3,000贈300、全館指定品牌滿3,000贈200與精品/大家電/3C滿10,000贈500活動，搭配同期的消費滿額禮及指定銀行加碼，搭配義享天地聯名卡刷卡滿額分期最高可享有高達13%的電子商品券回饋。此外，全館消費每滿1,000元即可兌換抽獎機會乙次，就有機會獲得墾丁福容大飯店豪華海景雙床房住宿券。
體貼媽咪送禮首推「摩登生活品時尚展售會」即日起至5月16日義享時尚廣場四樓登場，集結各式商品，包含OSIM全新AI智能推出的減壓養身椅、tokuyoMini玩美椅Pro等，除可享商場滿萬送5佰優惠之外，展場限定單櫃單筆滿5萬還可再加贈1千商品券。另外曼黛瑪蓮/瑪登瑪朵推出精選款式買二送二也吸引許多女性顧客添購。新手媽咪也能趁5樓兒童館的婦嬰週年慶一次購足育兒用品。
統一集團超過8,000個實體通路準備近10萬朵空運進口哥倫比亞康乃馨讓您表達心意。其中，統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代自5月1日起至5月11日止，於百貨APP上可用OPEN POINT點數79點預購康乃馨；5月12日起至5月14日止，會員當日於全館指定櫃位消費滿999元或於指定餐飲櫃位消費滿520元即可擇一兌換康乃馨。
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