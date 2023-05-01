今起全國同步「路口不停讓行人大執法」　北市警先鎖定易肇事路口

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陳勇華指出，執法4大重點項目為加強取締「路口不停 讓行人」、「人行道違規停車與違規臨時停車」、「非號誌化路口未依標線、標誌、號誌停車再開」及「取締道路障礙」等，展現對行人安全的重視與執法決心。
為維護行人通行安全，陳勇華說，台北市政府已成立「行人安全友善計畫專案小組」，警局也制定今年第2季加強高風險對象（高齡長者及行人））交通事故防制計畫，針對「車輛不停讓行人」等4項違規項目加強執法， 統計今年3月22日至4月30日止共取締3萬7088件，較去年同期增加9409件、增幅34%。
根據交通警察大隊統計資料顯示，台北市今年1至3月行人交通事故發生共計843件，其中肇因涉及車輛行經行人穿越道不禮讓行人優先通行計201件。
資料顯示，北市行人交通事故今年1至3月較去年同期的884件要減少41件，另肇因涉及車輛行經行人穿越道不禮讓行人優先通行今年1至3月較去年同期的264件要減少63件。
陳勇華表示，希望藉此大執法專案加強宣導用路人遵守「路權」及「路口慢看停」等觀念，並呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人，以強化行人路權及民眾守法觀念，降低事故發生，確保自身及他人安全。
另外，警政署交通組長吳耀南今天指出，行人安全為大眾所關注議題，各縣市警局也加強取締，統計今年1至3月全國警方取締「行經行人穿越道、轉彎不暫停讓行人或視障者先行之違規」案，共計有3萬717件，較去年同期的1萬2893件，增加1萬7824件、增幅138%，可見執法強度逐漸增加，但也顯示民眾守法觀念仍須加強。
吳耀南指出，交通部已完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修法，自3月31日起，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰新台幣2000元、大型車處罰2800元一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰，機車維持1200元。（編輯：戴光育）1120501