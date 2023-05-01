解封新生活啟動社交商機　母親節百貨帶媽咪吃喝玩樂

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此外，5/14下午2點於SKM Park Outlets高雄草衙戶外街區泡泡Disco前方向媽媽送上一個溫暖真誠地擁抱，即可免費獲得康乃馨花束乙支，送完為止。5/13、5/27下午3點更邀請繽紛嘉年華踩街藝術團隊、巴西女郎、缺席舞團，接連帶來一系列熱情四溢的嘉年華表演。
義大世界購物廣場5/13下午2點舉辦「2023義大春夏時裝秀」，匯集義大世界購物廣場頂級服裝品牌MALO、KINTON、Maxmara，聯手全台獨家歐洲精品複合店LUXURY MALL旗下GUCCI、BURBERRY等品牌，共同演繹一場義大限定的春夏時裝秀。5/13下午3點則推出「愛show媽咪」親子走秀比賽，跳脫以往對於走秀的定義，由小朋友帶領媽媽一同展現出不同世代的美麗與自信，活動採事先報名。
義大世界購物廣場整個五月再加碼，媽媽可至顧客服務中心免費兌換哈根達斯冰淇淋；即日起消費滿3,000元即可抽家事管家到府服務、五星級萬豪酒店等驚喜大獎；全館超過700個國內外品牌優惠折上折，COACH、POLO、MICHAEL KORS、夏姿、MaxMara、美妝保養，超過30家異國主題餐廳1010湘、紅舍泰式料理等陪你慶祝母親節。