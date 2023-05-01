資深男星宗華79歲辭世！告別式5/10舉行 文化部頒旌揚狀
邵氏小生宗華（本名鄒忠智）4月25日睡夢中辭世，享壽79歲。告別式將在5月10日於台北第一殯儀館「福壽廳」以佛教儀式舉行，宗華將獲頒文化部旌揚狀，以表彰其在文化藝術領域的貢獻，由宗華妻子代表受贈。宗華一生低調簡樸，遵照生前囑咐，懇辭花籃、花圈、奠儀，奠禮，結束後隨即火化，擇日安葬於陽明山臻善園。
記者羅凌筠/綜合報導
宗華投入表演工作將近60年，因出色的外型與對演藝工作的嚮往，在台灣求學期間便參與演出中影的彩色戰爭電影《壯志凌雲》。1968年前往香港加入邵氏電影公司當基本演員，近70部作品的演出，累積深厚的表演功力與製作技巧後決心回到台灣，為台灣電視產業注入新血。
自1980年代開始，宗華在台灣以導演或製作人身分轉投電視圈，作品包括《新西螺七劍》、《一代佳人》、《紅粉佳人》、《楊貴妃》、《西施》、《八千里路雲和月》、《一門英烈穆桂英》、《少年張三豐》、《風華絕代》等大劇，當時皆創下極高收視率。延攬知名演員陳玉蓮、麥德羅、杜燕歌、馮寶寶、何家勁、魏秋華、劉曉慶等參與演出，為兩岸三地戲劇交流的先驅。
宗華也曾在台視參與楊麗花歌仔戲的製作及導演，以他自身對文學和地方戲曲的素養，將《洛神》晉身為台灣電視史上第一部躍登八點檔播出的電視歌仔戲作品，別具意義。2011年起復出演出民視八點檔大戲《父與子》、《風水世家》，後因自認年事漸高，決定淡出演藝圈。