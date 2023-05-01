合庫案惹議！立委質疑官員瀆職建議修法　法務部長：交廉政署處理

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曾銘宗質詢指出，蔡見興涉任用親友外，在鉅額放款疑有違規，若早有人檢舉，且事證明確，這樣財政部有無人員涉及瀆職。
蔡清祥對此回應，相關情節會由廉政署去查明，如果是財政部有內部問題，其有政風單位也會一併弄清楚；涉嫌刑事責任，廉政署一定會追查，如果是行政責任，則由相關主管機關來處理。
曾銘宗要求法務部提供報告供立法院司法及法制委員會，蔡清祥表示，他要先跟廉政署瞭解掌握進度如何，會盡快說明，最後允諾二個月提供初步報告。
王鴻薇質詢指出，雷仲達任職合庫後，女兒參加招考進入合庫，女兒經筆試後，進入第二關口試，口試主考官一定是雷仲達的部屬，即「部屬面試董事長女兒」，建議研擬這樣情形，應納入公職人員利益衝突迴避法的法規規範。
蔡清祥對此表示，他把這個問題帶回去交由廉政署詳細研究，能否將法律規定更詳盡，而個案部分也請廉政署去了解。
全案緣於，王鴻薇日前召開記者會，質疑合庫金子公司合庫AMC前董事長蔡見興，在任內不但任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，更放款新台幣數十億元給前家族企業親友。蔡見興已請辭。
財政部要求各大公股金融機構，全面「預防性」了解有無類似「蔡見興模式」的人員進用狀況，要求務必遵守公司治理各面向。王鴻薇指控雷仲達的女兒，在雷仲達接任董事長後進合庫服務。（編輯：張銘坤）1120501