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合庫案惹議！立委質疑官員瀆職建議修法　法務部長：交廉政署處理

▲清祥今天受邀赴立法院司法及法制委員會專案報告。（圖／記者潘千詩攝）
▲清祥今天受邀赴立法院司法及法制委員會專案報告。（圖／記者潘千詩攝）

中央社

（中央社記者劉世怡台北1日電）前合庫資產公司（AMC）董事長蔡見興疑放款親友鉅額以及合庫董事長雷仲達之女在分行服務，立委質疑財政部有人瀆職以及應修利衝法。法務部長蔡清祥今天說，交廉政署處理。

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蔡清祥今天受邀赴立法院司法及法制委員會專案報告，立法委員曾銘宗及王鴻薇針對近期二起合作金庫事件質詢。

曾銘宗質詢指出，蔡見興涉任用親友外，在鉅額放款疑有違規，若早有人檢舉，且事證明確，這樣財政部有無人員涉及瀆職。

蔡清祥對此回應，相關情節會由廉政署去查明，如果是財政部有內部問題，其有政風單位也會一併弄清楚；涉嫌刑事責任，廉政署一定會追查，如果是行政責任，則由相關主管機關來處理。

曾銘宗要求法務部提供報告供立法院司法及法制委員會，蔡清祥表示，他要先跟廉政署瞭解掌握進度如何，會盡快說明，最後允諾二個月提供初步報告。

王鴻薇質詢指出，雷仲達任職合庫後，女兒參加招考進入合庫，女兒經筆試後，進入第二關口試，口試主考官一定是雷仲達的部屬，即「部屬面試董事長女兒」，建議研擬這樣情形，應納入公職人員利益衝突迴避法的法規規範。

蔡清祥對此表示，他把這個問題帶回去交由廉政署詳細研究，能否將法律規定更詳盡，而個案部分也請廉政署去了解。

全案緣於，王鴻薇日前召開記者會，質疑合庫金子公司合庫AMC前董事長蔡見興，在任內不但任命自己兒子、外甥、親信子女到合庫AMC與合庫相關企業任職，更放款新台幣數十億元給前家族企業親友。蔡見興已請辭。

財政部要求各大公股金融機構，全面「預防性」了解有無類似「蔡見興模式」的人員進用狀況，要求務必遵守公司治理各面向。王鴻薇指控雷仲達的女兒，在雷仲達接任董事長後進合庫服務。（編輯：張銘坤）1120501

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