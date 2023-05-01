朱軒洋昔爆失聯「自認個性要改」！曾敬驊找嘸人嘆：到底在幹嘛
曾敬驊、朱軒洋將搭檔首度主持公共電視全新實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》，年齡相近的兩人，私底下感情相當要好，今（5）日兩人為了節目一起練開車，朱軒洋也透露和曾敬驊可以一次講3小時的電話，表示曾敬驊是他圈內唯一的好友，如果搭檔不是曾，他就不會接下節目，因為會很「尬」，對於先前被轟不禮貌，他也虛心接受，自認「個性要改」；曾敬驊則談到在朱軒洋休息那陣子，曾經一度與對方失聯，很擔心朱的狀態，後來得知原因、也知道朱狀態良好才比較放心。不過兩人畢竟沒有一起生活過，未來要和對方24小時黏在一起，會不會擔心吵架？兩人也分別給出答案。
記者郭佩蓉/綜合報導
曾敬驊、朱軒洋即將合作主持實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》，兩人今日受訪時表示不會害怕上實境節目，本身沒什麼偶包，也不怕獻醜，只希望看起來有精神一點。而朱軒洋去年7月突然爆出退出演藝圈一事，社群平台全關閉，也與經紀公司解約，消失一段時間，在當時掀起熱議。對此，曾敬驊表示當時看見新聞以後，有主動傳訊息關心朱，「LINE都不接，聯絡資訊都不見，後來在《逆局》宣傳碰到他，才問他到底在幹嘛，都沒先講。比較擔心他的身體狀況，後來看到他人好好的就沒事了，也沒生氣，只是擔心他到底去哪裡。」朱軒洋則解釋因為當時換手機，不知怎麼轉移資料。
去年11月朱軒洋拿下金馬獎最佳男配角獎，曾敬驊當時剛開完刀，人在健身房一邊臥推一邊看電視轉播，在得知朱得獎的當下，曾敬驊就馬上傳訊息恭賀他：「兄弟領獎，不會把他當競爭對手，看到他得獎會很開心，不是只是做表面。朱上台的狀態就是他，就是他的個性。」至於外界形容朱軒洋個性比較我行我素，行為、言論曾被網友轟不禮貌，他也自認個性要改：「想讓自己變得更好，當然要改，還是要學習，就像嬰兒要長大，我媽也有跟我講。」他坦言在這個行業就是會被放大檢視，被放大檢視各有優缺點，優點像是能聽見更多聲音，看到自己不同的面向，缺點則是因為有太多聲音，相對來說也需要花較長時間反省，不過能讓自己蛻變成「完全大人」也不差。
兩人將首度主持節目《二呆流浪記之完全大人手冊》，就希望藉由節目來探討正值「25歲」這個由男孩轉大人的人生重要階段，如何面對「成為大人」這門課；曾敬驊、朱軒洋雖然私下感情好，從沒吵過架，但畢竟還沒有一起生活過，平常也都是看到對方好的一面，還不熟悉彼此在意的點，被問到是否擔心吵架？朱軒洋表示：「我做事雖然衝動，但對於吵架這件事蠻會忍耐。」至於曾敬驊則透露若兩人吵架，他會選擇直接對質、找到合適方式解決問題，不會生隔夜氣，更承諾若出什麼事會「互相扛」，在節目內的表現一定會「顛覆大家過往的印象」，節目預計在今年第四季於公視頻道播出。