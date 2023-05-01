謝忻不倫又遭爆「害圈內大哥婚姻觸礁」！痛哭藏傷3年：為什麼
女星謝忻2019年和男星阿翔（陳秉立）爆出不倫戀，讓她背負小三罪名，承受許多輿論攻擊，甚至曾被一篇新聞報導影射是某位圈內大哥婚姻觸礁的始作俑者，讓人在西班牙的她崩潰大哭，如今事過境遷，謝忻透露近日在朋友牽線下，和該名撰稿記者同桌吃飯，並在飯局中和解，感慨道：「沒有不能撫平的傷痛，沒有化解不開的恩怨，時間是良藥。」
記者賴禹妡/綜合報導
謝忻昨（30）日在臉書發文，「面對錯誤，我始終自責，也沒有逃避」，表示3年前獨自在西班牙馬德里的夜車上，看到一篇暗示她是某位圈內大哥婚姻觸礁的始作俑者，這則全然是捕風捉影的報導，讓她忍不住當場崩潰大哭，「把正努力振作爬起的我，又狠狠踹在地上」。
謝忻透露，她當時遠在千里之外，只能無助地打電話給胡瓜及丁柔安訴苦，她不斷在電話中放聲痛哭，一直問「為什麼」，最後發了一篇徒勞無功的澄清文，「無濟於事我知道，但我也不知道還能做什麼」。
就這樣過了幾年，近日謝忻和該位撰稿記者在朋友的牽線下同桌吃飯，對方劈頭就誠懇地道歉，謝忻也選擇大度地原諒對方，「此時此刻，好像也沒什麼悲傷難過是吃一頓火鍋不能解決的，如果不能，那就吃兩頓吧」，最後她也感慨直呼：「人生這麼短暫，如果可以，我選擇用喜歡的樣子活著，我喜歡自己現在的樣子。」