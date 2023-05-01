紐西蘭總理：支持國家改制共和　但非當務之急

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紐西蘭是前英國殖民地，紐西蘭雖然實行自治，作為大英國協成員國之一，將英國君主奉為國家元首，但大致上僅作為儀式性的虛位元首角色。英王查爾斯三世在紐西蘭的代理人為紐西蘭總督。
像許多前英國殖民地一樣，紐西蘭對於英國君主在當代應該扮演什麼樣的憲政角色─如果有的話─始終存在爭議。
巴貝多在2021年改制為共和國，而牙買加去年曾表態考慮追隨巴貝多改制。今年2月，澳洲表示，他們將把英國君主從紙鈔移除，但英王查爾斯三世的肖像預計仍將出現在硬幣上。
希金斯表示：「在理想情況下，紐西蘭終將成為一個完全獨立的國家，我們會在世界上自立自強，就像我們現在大致上做的這樣。」他說道：「但我不認為將總督換成其他形式的國家元首是件當務之急。」
希金斯將在今年10月面臨國會選舉的挑戰，他已經放棄了他的政府許多爭議性政策，試圖把施政計畫重新聚焦在生活成本等民生問題。
紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）曾表示，她預期紐西蘭最終將會成為共和國，但這不會是立法的優先事項。然而，希金斯比阿爾登更加強烈地表達自己對共和制度的支持。
希金斯表示：「我相信我們最終應該成為一個獨立國家。」但他也說，目前的憲政安排運作良好，他不打算推動是否改制共和國的辯論。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1120501