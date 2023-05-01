NOW民調／51勞動節　7成民眾支持全國一律放假

今天是5月1日勞動節，勞工放假一天，不過非勞工就無法放假，例如公務員，今天要上班，立法院也照常開會，但立委助理算勞工，今天是否可放假，各立委辦公室狀況不一。又如私立幼兒園放假，但一般學校，因教職員不算勞工，學校仍需上課，因此今天可能會有些家長不需上班，但小還需要上課。新北市長侯友宜認為全國應統一，不應一國兩制，國民黨立法院黨團也跟進，呼籲民進黨修法，將五一勞動節定為國定假日，全國放假一天《NOWnews今日新聞》進行民調，根據民調結果，有高達7成的民眾也支持，勞動節全國放假一天。
記者何哲欣／台北報導
《NOWnews今日新聞》從4月29日開始進行網路民調3天，今（1）日公布最新民調結果，有70.41%的網友支持勞動節全國放假，支持的網友留言，「全國不統一很怪」、「都是在台灣這片土地工作的人，為何要分化勞工及軍公教人員，放假應該要全國統一」、「全國勞動者一律平等，不管雇主是政府或者是私人企業」。不過也有29.59%網友反對，認為應維持現狀，「那勞工可以放有薪的寒暑假嗎？」、「勞動節屬於勞工！如果要做到統一平等那請把全部勞工福利提升至與軍公教平等後再來考慮平等放假問題」、「好不容易放假不用帶小孩，父母可以輕鬆一天！」、「軍公教 假還不夠多嗎？」。