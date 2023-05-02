戴資穎發「羽壇F4珍貴合照」！掌鏡人是她 1句話32萬人狂讚
台灣羽球一姊戴資穎日前出戰亞錦賽決賽，結果僅用36分鐘就打敗南韓天才少女安洗瑩封后，也讓她拿下自己亞錦賽的第三面金牌，締造新的紀錄。賽後，戴資穎不僅發文感謝團隊與球迷，也發出一張「羽壇F4」的珍貴合照，引來超過32萬名網友按讚，掀起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧本屆亞錦賽表現，戴資穎在首輪對戰新加坡女將楊佳敏輕鬆過關，次輪直落二扳倒日本小將仁平菜月，八強賽三局苦戰擊敗中國二姊何冰嬌，四強則是力抗日本世界球后山口茜挺進決賽，最後打敗南韓天才少女安洗瑩，以直落二以21：10、21：14結果比賽奪冠。
而賽後，戴資穎不僅感謝團隊以及球迷外，也在臉書發出羽壇F4的珍貴合照，貼文寫下「這是一張很珍貴的照片，必須單獨發」只見照片當中，掌鏡人是中國選手陳雨菲，依序是日本球后山口茜、台灣一姐戴資穎以及韓國天才少女安洗瑩，雖然在比賽場上彼此是對手，但下了比賽開心合照拍照，讓人看了覺得相當暖心。
而貼文曝光後，引來超過32萬名網友按讚「看了都會心情好的一張照片」、「你們其實是互相砥礪進步最好的朋友」、「真的是珍貴合照，好猛喔」、「世界女單頂尖選手大集結」、「這張照片感覺非常正向，良性的競爭」、「有在關注羽球的都知道這張照片多猛吧」、「超猛的一張，戴資穎超讚的啦」。