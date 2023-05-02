民進黨轟郭台銘政見荒謬　三問侯友宜主張一致？

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張志豪指出，郭台銘認為核能是台灣的重要能源，也支持重啟核四，並提出要在高雄蓋核電廠，而核一、核二，甚至是核四都是在新北市境內，侯市長在2019年就曾說過，重啟核四是「假議題」，也說過，「沒有核安、沒有核電」，但最近卻改口，「中央政府在面對能源的配比，要有長期友善的規劃」，顯然立場大轉彎，甚至趨於軟弱退縮，為此我們必須質疑侯友宜是否也認同郭台銘能源政策的立場？還是為了問鼎總統大位，就將新北市民的安全權益拋諸腦後？請侯友宜不要閃躲空話，誠實回答。
發言人卓冠廷表示，「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察」。這幾年來蔡政府極力推動國防政策，以及一系列的軍事改革，提升軍人士氣，更讓國際看見台灣守護國家的決心。但郭台銘顯然不認同，不僅提出「別買武器就不會被中國打」，還提出要創造「8萬個機器人」，難道能夠取代勤練精訓的國軍？除了引起聽者的笑聲，也在國民黨內有不同的聲音，國民黨立委李德維擔心，「8萬個機器人」恐如同電影鋼鐵人中的AI機器人互相殘殺，反問對於郭台銘的國防政策，侯友宜是否支持？
最後，卓冠廷提及近期新北市議會國民黨團，為了侯友宜問鼎大位，強勢變更議程表示，郭台銘稱「要將政府當企業經營，不要議會監督、自己來監督」，讓許多人都大吃一驚，雖然郭台銘事後道歉，但可見這就是郭台銘真實的想法，而這樣的行為，和侯友宜及新北市議會國民黨團的作法，簡直如出一轍，所以在這裡也想問，郭台銘不要議會監督，「侯友宜是否也不要議會監督？」