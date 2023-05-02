高溫吃冰！家樂福冰品大出清：Oreo雪糕8元 進口冰淇淋整桶49元
夏日即將到來，各大賣場推出冰淇淋優惠搶攻消暑商機，就有網友於臉書社團曬出家樂福隱藏優惠，包括Oreo、Daim巧克力小雪糕6入49元，平均單支只要8元開吃；家樂福旗下頂級超市「Mia C'bon」也有美國進口冰淇淋，Talenti雙倍黑巧克力，原價269元，特價同樣只要49元，不過優惠品項為即期商品，購入後建議在賞味期限內吃完。
記者鍾怡婷/綜合報導
臉書粉專「家樂福Carrefour商品網友真心話」經常分享家樂福隱藏優惠，即期就有家樂福冰品隱藏優惠曝光，包括Oreo、Daim巧克力小雪糕6入49元；「Mia C'bon」美國進口Talenti雙倍黑巧克力，原價269元，特價49元，荷蘭進口BJ棉花糖北極熊造型餅乾／巧克力餅乾冰淇淋，原價249元，特價99元。
不過特惠商品並非每間分店都有庫存，根據熱心網友昨（1）日回報，Mia C'bon 高雄漢神巨蛋店、Mia C'bon 中和環球店、家樂福楠梓店有少量庫存，建議想要購買的消費者可以先去電詢問。官方也透露「出清冰品庫存量僅剩百位數量，大約這週就會賣完，分店平均分貨」。
此外，全聯也陸續推出70款冰品，其中還有20款獨家商品，包括阿奇儂聯名法朋的2款甜點系雪糕，原價144元5/18日前享優惠價119元；茶湯會系列冰品，6/1前享優惠價，包括「翡翠檸檬雪酪冰棒」（原價125元，特價109元）、「紅豆拿鐵雪糕」（原價149元，特價125元）。