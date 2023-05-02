疫後生存術／商圈人潮兩樣情　後疫時代「四大消費趨勢」成顯學

中小企業凈零永續　商研院專家：減碳如同瘦身須先自我檢測

▲商研院副院長張皇珍於商研院「零碳永續：中小企業的關鍵思維與實踐」講堂提到，減碳如同瘦身，瘦身前企業須先進行自我檢測，鼓勵企業可申請經濟部疫後特別條例補助。（圖／擷取自Pixabay）
▲商研院副院長張皇珍於商研院「零碳永續：中小企業的關鍵思維與實踐」講堂提到，減碳如同瘦身，瘦身前企業須先進行自我檢測，鼓勵企業可申請經濟部疫後特別條例補助。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

商業發展研究院日前辦理 「零碳永續：中小企業的關鍵思維與實踐」講堂，會中，商研院副院長張皇珍提到，減碳如同瘦身，瘦身前企業須先進行自我檢測，鼓勵企業可申請經濟部疫後特別條例補助，有助於檢視、量化並改善企業於生產製造階段所產生的碳足跡。歐萊德永續長謝修銘也以「全球品牌都會變綠，遲早而已」期勉企業應即早為永續做好準備。

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商研院近日112年首場經營實學講堂—「零碳永續：中小企業的關鍵思維與實踐」，邀請到全球首家零碳美妝企業O’right歐萊德永續長謝修銘擔任主講人，以及國內零售通路龍頭台灣家樂福永續長蘇小真擔任與談貴賓，與講堂導師張皇珍共同探討中小企業如何建立永續思維並著手實踐。 

張皇珍於會中表示，目前全球有超過390家企業加入RE100倡議，RE100指的是「100％再生能源」，是由氣候組織及碳揭露計畫所提出的國際再生能源倡議，台灣目前有25家企業加入。

其中，歐萊德於2018年成為首間加入RE100的台灣企業，承諾2050年達成百分之百使用綠電，宣示淨零轉型決心，張皇珍指出，根據商研院所蒐集分析近200家企業執行SDGs的案例得知，現在已經有愈來愈多企業開始關注永續議題，而減碳如同瘦身，瘦身前企業須先進行自我檢測。

與此同時，他也鼓勵企業可申請經濟部疫後特別條例補助，有助於檢視、量化並改善企業於生產製造階段所產生的碳足跡。

歐萊德永續長謝修銘也提到，領導人在企業中扮演關鍵角色，領導者的思維將影響企業未來走向，歐萊德將綠色、永續、創新三大要點視為品牌價值，並將ESG納入企業策略。

例如，歐萊德發現咖啡殼的咖啡因含量較咖啡豆高出十倍，因此其回收雲林古坑廢棄咖啡殼，再製而成咖啡因養髮液，可有效改善落髮及養髮需求，成為孕婦族群的明星產品，更屢獲設計及發明獎項等殊榮，除了可減輕農夫處理廢棄咖啡殼的高昂成本，同時更提升農業經濟價值，創造正向循環。

此外，歐萊德總部也落實綠建築，包含自建綠能電廠、加裝電動車充電樁、規劃電動車優先停放區等，更被列為國家環境教育設施場所，截至目前已有71個國家共3.4萬人造訪，透過環境教育推廣，期望引導利害關係人共同培養永續意識。最後，謝修銘以「全球品牌都會變綠，遲早而已」期勉企業應即早為永續做好準備。

而擔任台灣家樂福永續成長重要推手的蘇小真於講堂中分享道，企業應以社會環境作為優先考量，社會才能正向發展，家樂福盼從生活場域傳遞永續意識，例如積極推廣非籠飼養、動物福利及友善水產品，並成立影響力概念店，將SDGs永續目標融入經營方針，所販售產品皆標示動物福利、從i開始等符合永續採購價值的標章，除了拉近生產者與消費者間的距離，也期望提供民眾更友善土地的消費選擇，盼消費者於日常生活持續支持綠色企業。

張皇珍也提到，企業如何為產業鏈與消費者帶來改變相當重要，以日本花王為例，其以改善人類生活方式為初衷，擬定20件ESG倡議行動，他藉此呼籲企業應評估企業核心價值，善用自身優勢落實在地回饋及生態保育。 

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