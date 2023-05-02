感恩五月！餐飲集團用美好料理寵愛媽咪

充滿感恩的五月，餐飲集團也貼心獻上多元美味料理寵愛媽咪。饗賓餐旅旗下七大品牌饗食天堂、旭集、開飯等同步推出中西日泰式料理，以及全素蔬食外帶套餐。樂多多集團旗下「肉多多火鍋」推內用4人以上點用套餐，贈送肉肉山活動；而樂多多集團中高價品牌「明水然•樂」高雄三多店，為無菜單鐵板燒，主廚在鐵板餐檯前現作15道料理，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知驚喜，是體貼媽咪的好選擇。
記者陳美嘉／高雄報導
台北人氣鐵板燒「明水然•樂」，今年初插旗高雄新光三越三多店，主打無菜單鐵板燒，採個人套餐型式，每位1600元。套餐規劃內含季節現流鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配。值得一提的是，店內選用肉質更為鮮彈緊實的水姑娘或同等級龍蝦，同時研發出「龍蝦肉佐鮮蔬、龍蝦膏蒸蛋以及龍蝦頭味噌湯」三道鮮美料理，將整隻龍蝦完整運用。另外，除了不吃牛肉的客人可以改為提供桂丁雞之外，如有喜歡的食材，亦可以提前三天預訂。
「肉多多火鍋」母親節推出樂多多會員限定優惠，即日起至5月21日，4人以上（含）內用點用套餐，贈送價值499元的肉肉山(活力梅花豬600g)。
饗賓餐旅推出七種母親節外帶套餐。想一次回嚐多國料理，可選擇精緻Buffet品牌「饗饗」和「旭集」，龍蝦、帝王蟹、鮑魚、藍鑽白蝦、北海道干貝、牛小排等海陸美味一次品嚐；國民Buffet「饗食天堂」則匯集干貝竹笙雞湯、姿香香魚、德國豬腳等多國料理。此外，川菜餐廳「開飯川食堂」、人氣台菜「真珠」、主打泰式料理的「饗泰多」，以及多國蔬食buffet「果然匯」也都提供外帶套餐選擇。饗賓七種各具風格、葷素通包的母親節外帶套餐，自即日起至饗賓外帶平台「饗帶走EATOGO」訂購，數量有限售完為止。