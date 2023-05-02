高雄國旅團體補助延長　加碼原民旅遊

高市府觀光局111年9月推出「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」廣受好評，全國各縣市旅行社已組織超過500團、送客逾1萬7,000人來高雄觀光旅遊。為延續這波國旅熱潮，高雄市長陳其邁宣佈，延長計畫出團日至112年10月31日止，並額外新增「原民旅遊」主題。
記者陳美嘉／高雄報導
陳其邁表示，高雄是全國唯一有16族原住民族的城市，族群相當多元，分居茂林、那瑪夏及桃源三大原鄉，是高雄豐富文化資產，不但充滿濃厚的原住民族人文風情及豐富的自然生態資源，各地區皆保有其獨創特色，也是觀光推廣優勢。因此，國旅團補計畫特地增加「原民旅遊」專案，即日起至112年6月30日止，旅行社帶團至高雄3個原民區域指定景點，即加碼補助1,000元，即每團最高補助6,000元，鼓勵全國旅行社送客至原鄉，體驗高雄部落文化的原汁原味。
高市府觀光局長高閔琳說明，國內旅行社只要組團15人（含）以上團體、安排兩天一夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可依「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」申請補助一晚住宿費，平日（週日至週四）住宿每團補助5,000元，假日（週五、週六及國定假日）住宿每團補助4,000元，計畫已延長出團日期至今年10月31日止、受理時間至今年12月15日止（或預算用罄）。
此次新增「原民旅遊」主題，旅行社只要於5月1日至6月30日期間，組團至高雄原民山區（那瑪夏區、桃源區及茂林區三擇一）造訪具原住民文化之指定景點，則加碼多補助1,000元，即平日補助6,000元、假日補助5,000元。觀光局提醒，旅行社若要申請國旅團體「原民旅遊」補助，需送團至具有原民文化色彩的景點（原住民部落或具有明顯可被識別的原住民圖騰或字樣之景點），詳情請上高雄旅遊網查詢。