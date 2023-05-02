中市民野餐日　盧秀燕呼籲三點希望大家遵守

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盧秀燕也呼籲，大家純粹來野餐，有三點希望大家都可遵守，第一，不要穿著帶有政治與商業宣傳的服裝、帽子或攜帶相關旗幟，希望大家都是在悠閒單純的環境下野餐；第二，請大家勿在現場烹調，共同維護公園綠地；第三，野餐活動結束後，請大家一定要把垃圾打包帶走，也鼓勵大家使用環保餐具，漸少垃圾產生。
建設局指出，野餐日活動4場地各有不同特色主題，中央公園規劃飛行野餐區、親子野餐區等5大主題；葫蘆墩公園主打「山系野餐」風格；鰲峰山公園主打「吾居無塑」風格；坪林森林公園主打「親愛的我Pet你-毛小孩慶生會、食農教育」主題，部分活動贈送數量有限的精美小禮品。另現場規劃有輕音樂表演、毛小孩健檢區、兒童好讀故事媽媽閱覽等，歡迎民眾相揪親愛的人到現場放鬆同樂！
盧秀燕也提到，下周就是母親節，他不只是六都唯一女性，也是一位母親，所以她特別了解媽媽的心情，孩子們要幫媽媽過節，媽媽們當然都會很高興及感謝，但站在母親立場，希望孩子「讓媽媽安心，不讓媽媽傷心」，若有酒駕、不禮讓行人等行為，傷害自己也會傷害別人，也不應有霸凌別人等違法亂紀行為。她感謝大家幫母親過節、孝順媽媽，同時也希望大家守規矩、守法守紀，媽媽就會天天快樂，她也預祝所有媽媽「母親節快樂！」