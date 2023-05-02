黃品源半夜冒險出海！「被巨浪左摔右晃」 全船都吐了
黃品源推出新歌〈傷停時間〉，他表示這場疫情讓他有感而發，「所有行業都被迫延期、取消，讓許多公司倒閉、很多人失業，全球長時間籠罩在低氣壓的狀態，所以我想寫一首溫暖的歌，希望可以療癒、振奮大家！」為了拍攝該曲MV，團隊吃足苦頭，一行人先是在半夜兩點的深夜，冒著五公尺巨浪的危險出海，凌晨五點上岸又得搶灘、背著器材裝備行軍登山，忍受接近零度的刺寒和懸崖的側風登頂。
記者吳雨婕/綜合報導
黃品源在疫情期間就已譜好〈傷停時間〉旋律，並找來作詞人黃婷討論、傳達創作的緣起和意念，讓黃婷一聽深受感動，提筆寫下富含感情的歌詞，一句「若不曾觸及過底線，又怎有勇氣轉變」，讓原本旋律中飽滿的療癒力量更加升級，黃婷也精準地傳達了黃品源作曲時的創作動機，寫下充滿畫面感的文字，以潮汐、大海、月光、風沙等大自然的意象，隱喻人世變遷，更以超高筆法打造出黃品源所想表達「儘管風雨不息，在傷停時間裡，只要有耐心，終將天明」的意念。
黃品源的歌曲〈傷停時間〉MV在農曆年後開拍，但當時風浪達五公尺高，沒有船家願意出海，但考量導演和團隊時間必須搶拍，黃品源做好所有保險、安全措施，團隊也找來經驗豐富的老船長掌舵，一行人在夜黑風高的深夜登艇，黃品源提及當時驚濤駭浪，已達船被巨浪左摔右晃的程度，「每個人都得抱著柱子才不會被摔出去，當時不只左右搖晃，整艘船簡直像『海盜船』一般，一下隨浪『翹孤輪』看月娘、一下又下墜破浪。」他形容真的沒心情「賞月」，而且除了自己和船長，所有人都吐得一塌糊塗！在船長帶領大家下，一行人終於靠岸東礵島，緊接則是得在天亮前搶先登島，不顧接近零度的寒冷，身手矯健的黃品源帶領大家一往直前，他表示腎上腺素幫大忙，「因為我的前胸、後背、肚子跟腰，共貼了4片暖暖包.....但還是抵擋不住當時海風的刺骨！」但黃品源沒有遲疑，精神喊話大家，終於一步一腳印克服艱險，平安展開拍攝作業。