吳淡如肖像被偷用來賣盜版貨 消費者打開商品竟是一堆罐頭
網路購物詐騙頻傳，經常遭盜用肖像的吳淡如透露，有不肖業者使用她與林美秀代言的照片，在網路上銷售號稱同款塑崩褲，12件只要2千多元，相較於1件就要2千多元的正版商品，1件價差2千多元，更扯的是，消費者收到的貨品，竟然是一堆罐頭。
記者侯家瑜/綜合報導
吳淡如與林美秀連續2年代言PP石墨烯塑崩褲，日前出席新款「塑崩褲氣動版」上市記者會，與全新推出的「男版塑崩褲」代言人江宏恩一起同台走秀。江宏恩透露，之前就很想體驗PP波瑟楓妮推出的石墨烯塑崩褲，但可惜廠商沒有推出男款，這次成為代言人心情非常興奮，喜歡運動的他說，這件褲子不僅包覆性好，散熱又快，透氣又排汗，重點是穿了以後循環很好。
另一款推出的新品是「塑崩褲裙」，林美秀說自己超喜歡這款，因為有時候只穿單件塑崩褲有點害羞，外面有一件小裙子，跳起舞來更自在。同樣代言第二年的林美秀，穿了這麼久都沒有洗壞，她說之前穿過很多內搭褲，穿到最後很容易鬆弛，整件穿起來鬆垮垮。而且她自信地說：「我都穿得下，比我體積更大的絕對穿得下。」要大家不要擔心。常出國到處跑的吳淡如則說，平時出國都會攜帶塑崩褲，因為有時候到比較冷的國家可以穿，回台灣氣溫高也可以穿同一件，從8度到28度都可以穿，非常方便，而且平常搭配靴子、運動鞋都很實穿。