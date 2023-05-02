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Q2首月景氣不如預期！4月PMI指數重摔至42.8%

▲中華經濟研究院今（2）日公布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數續跌4.5個百分點至42.8%，連續第二個月呈現緊縮。（圖／翻攝自Pixabay）
▲中華經濟研究院今（2）日公布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數續跌4.5個百分點至42.8%，連續第二個月呈現緊縮。（圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

中華經濟研究院今（2）日公布4月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數續跌4.5個百分點至42.8%，連續第二個月呈現緊縮，中經院第三研究所助研究員陳馨蕙以「乍暖還寒」，形容當前景氣，今年第一季表現優於預期，但廠商心態轉趨保守，第二季首月需求和去庫存不如預期。

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4月PMI指數續跌4.5個百分點至42.8%，已連續二個月呈現緊縮。中經院表示，往年第二季為下半年新品上市前拉貨布局，但製造業調節庫存下，4月拉貨力道不如以往，經季調的新增訂單已連續2個月緊縮，指數續跌3.9個百分點至40.6%。再加上四月電價調整，有部分已接訂單業者表示已趕在三月生產完成，經季調的生產指數中斷連續2個月擴張轉為緊縮，指數大跌13.5個百分點至38.5%。

2023年1月以來金屬、塑化報價急升，部分產業策略性少量增加關鍵存貨，存貨指數一度在2月轉為持平。然而，3月美國銀行爆發流動性危機，市場預期偏向保守，4月美國經濟數據、升息與通膨預期加深市場對硬著陸的擔憂，使原物料價格回檔，製造業雖連續5個月回報原物料價格較前月上升（高於50.0%），不過指數續跌4.5個百分點至52.0%。追漲不追跌心態使客戶轉為觀望，客戶下單拉貨速度趨緩，供應商交貨時間指數也回跌至2012年7月創編以來最快下降速度，客戶存貨指數也跌至2021年7月以來最低。

中經院提到，今年第一季表現優於預期，但第二季首月表現卻不如預期，中經院第三研究所助研究員陳馨蕙以「乍暖還寒」，形容當前景氣。製造業的未來展望指數在過去7個月以來首見緊縮速度加快走勢，指數由2022年5月以來最慢緊縮速度回跌1.3個百分點至44.9%。

未來展望較3月持平與保守的業者，集中在基礎原物料產業、交通工具產業、電力機械產業與電子光學產業中的IC設計以及晶圓廠商。電訪意見中，各產業經理人多提及升息、美國景氣雜音、兩岸關係暨地緣政治、中國4月復甦力道趨緩、原物料價格回檔、台積電資本支出低於預期以及電價調漲等，使得國內與國外下單速度明顯較3月趨緩與觀望。

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