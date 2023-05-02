陳水扁北上送請願書！賴士葆：保外就醫還視法律如無物

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今天陳水扁前往總統府送請願書，並稱當初立法的初衷是為了「防制洗錢不是防制參選」，卻有人誤用觸犯《洗錢防制法》不得參選，認為是完全誤會當初立法宗旨。
對此，立委賴士葆發文狠酸，扁家人在監獄一進一出，趙建銘涉內線交易被判刑3年8個月，日前假釋出獄，陳致中涉洗錢案判刑1年將入獄，而陳水扁今天大動作前往總統府、行政院和4大立院黨團請願，「無視待罪之身保外就醫，他創下拖延訴訟最久的司法紀錄，阿扁可謂空前第一保外就醫可以視法律如無物，還這麼高調的人。」
賴士葆指出，扁家在台灣的記憶連結就是涉嫌貪汙洗錢、利用職務詐財、偽造文書等等，陳幸妤曾在媒體前叫囂蘇貞昌、謝長廷、陳菊等諸多民進黨人士，都有拿過阿扁的錢，阿扁把貪腐取得的錢美化為建國基金，然後雨露均霑與綠營民代共享。「大家都有拿錢，明知扁家罪行罄竹難書，還是勉為其難的被綁架挺扁，幫扁家脫罪，所以扁家言行舉止都成民進黨要概括承受的歷史共業。」
賴士葆痛批，「民進黨對扁家無上限」，任由陳水扁踐踏法律違反中監的4不規定，參與政治活動、主持節目、參加聚會、輔選站台等，醫院繼續開證明給法院，也讓他可以公然的趴趴走，在國人眼前踩紅線踐踏司法，全台唯扁珍可以不受法律規範。
賴士葆也說，阿扁一家受高等教育，惟在龐大的金錢利誘下，是非黑白全然迷失，價值觀被扭曲，無法謹守利益迴避，阿扁不覺得法律審判是讓陳致中學習受教的機會，阿扁要請願，是他認為法律判決過重，念茲在茲的是陳致中的政治生命，而不是他的品格操守，這家人是道地的法律不能教化的家庭。