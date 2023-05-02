綠營布局艱困選區　林佳龍建議阮昭雄選中山北松山

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民進黨新聞部主任張志豪今晚轉述提名策略小組決議指出，依據公職候選人提名條例第11條第2項，「各選區未達第8條決定之提名名額，中央黨部於必要時得徵召黨員為提名之第1、2、3類公職候選人」，採徵召方式進行，提名策略小組並授權陳其邁、潘孟安、許立明、王定宇組成協調小組進行人選徵詢。
與會人士轉述，提名小組成員陳茂松主張劉世芳這區應初選，秘書長許立明當場打電話給陳其邁，因為陳其邁是提名策略小組成員，而且未來有輔選重責，要參酌陳其邁意見；最後提名小組決定，此區採徵召。
此外，提名小組今天也盤點立委艱困選區可能人選。
台北市第5選區（中正萬華）現任無黨籍立委林昶佐不競選連任，資深主持人于美人已表態以無黨身分參選中正萬華區立委；民進黨內包括市議員吳沛憶、劉耀仁、前台北市議員顏聖冠都有表達意願；王定宇先前曾建議將阮昭雄納入中正萬華區考量。
前民進黨台北市黨部主委吳怡農這次不再參戰台北市第3選區（中山北松山），與會人士轉述，正國會要角林佳龍建議，阮昭雄也可放入台北市第3選區考量，對戰國民黨立委王鴻薇。
台北市第6選區（大安），原任國民黨立委林奕華轉任台北市副市長後留下懸缺。民進黨發言人謝佩芬有意再戰，民進黨台北市議員簡舒培也表態。
台北市第8選區（文山）是國民黨立委賴士葆長年經營，民進黨市議員王閔生被看好對戰賴士葆。
與會人士表示，提名小組成員段宜康建議，簡舒培除了大安區，也可以放在文山區。提名小組成員吳秉叡提到，王閔生只想在文山區參選，因為是在木柵成長。
提名策略小組成員羅致政會後接受媒體聯訪表示，依據民進黨提名條例規定，艱困選區將由黨主席進行徵召作業，提名策略小組只是進行幕僚作業，提供一些可能的參選名單，最終決定權仍然在黨主席身上，希望民進黨2024要在立法院單獨過半。
另外，民進黨日前已完成區域立委初選民調作業，民進黨10日將召開中執會，公告立委選舉提名名單。
黨內人士表示，初選過程，包括台南、新北、台北等選區，因為廝殺激烈，部分參選人向黨中央提出檢舉，今天提名小組會議決定將這些檢舉案簽結，畢竟初選過後，仍要以團結為重。（編輯：謝佳珍）1120502