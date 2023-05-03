《射鵰》編劇遭控性騷擾 PO真實對話喊冤：是不同程度的交往
大陸名編劇史航參與多部經典電視劇的劇本創作，包含《射鵰英雄傳》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》等，近日他遭多位女子指控性騷擾，1日他發聲明表示「情況不屬實」，然而受害者隔日再度聯合聲明，要求他公開道歉。史航昨（2）日晚間再發聲強調「不存在性騷擾」、「我從未違背女性意願」，還曬出與其中2名女子的對話。
記者薛羽彤/綜合報導
史航昨日晚間在微博表示，他和幾位當事人都有「不同程度的交往，包括有過穩定關係的前任。」並PO出與兩位女性的聊天紀錄，只是想要還原真相，強調自己「我從未違背女性意願，亦從未利用過所謂的強權地位侵犯任何人」。他也框出對方刪減的部分「怕自己忍不住啊」等話後，女方仍有回覆「等我年底回來的吧」；另一份對話史航說：「不正經地問候妳的後背。」女方回：「正面表示收到了冷落。」他也回覆：「正面的三點不會都被冷落。」
史航無奈表示，一個人無法證明自己沒做過什麼，「我只能感慨人心易變，但我絕不能接受出於任何原因導致的對事實的扭曲， 因為這是對世界上早已存在的受害者的不公。」網友分兩派表示，「你不解釋我還沒覺得石鎚，這下不用解釋了。」、「光說這個聊天記錄就讓人覺得不適」、「好哇自己錘自己」、「沒覺得是性騷擾，只是互撩」、「這叫性騷擾？？不是互相勾引嘛」。
※【NOWnews 今日新聞
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