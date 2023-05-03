百想女新人拍《陰影下的她》：生命被折磨到「比幸福的時間多」

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今年《百想藝術大賞》的電影的女新人獎，由《陰影下的她》金施恩拿下，她表示：「光是能和那麼多優秀的大家在同一個空間中，就已經覺得很榮幸了。」金施恩提到自己和電影中的高中生很相似，有時也會覺得被生活折磨的時間，比感受到幸福的時間多，在演出《陰影下的她》後，對於生命也很有感觸，「常常會想著要是能安然無恙的度過今天就好了，沒想到，活著活著竟然得獎了，讓我覺得生活也是很不錯的，我想和所有跟素熙（電影角色名字）一樣的人說，如果覺得辛苦的時候要說出來，心痛的時候可以找大人聊聊，我們都要健健康康的，獲得大家的愛，也要付出愛，像這樣一起活下去」。
金施恩在演出《陰影下的她》前演出經驗並不多，她表示家人很支持自己進入演藝圈，更覺得很幸運可以遇到裴勇俊經營的經紀公司，讓她可以獲得很多試鏡的機會，努力去爭取演出許多好的作品，相當感恩。
金施恩回憶自己和素熙的相似之處，同樣都是很想把一份工作做好，也想被別人看到，但也有很多時候難以完成自己夢想。她覺得自己在拍攝《陰影下的她》到後半時期，變得很情緒化，有一回到拍攝地突然喘不過氣，便打開手機記事本，把紛亂的心情全寫下來，突然覺得好多，有如找到出口。導演丁朱里也發現她的異狀，特別開導她說：「只要在拍攝時成為素熙就好。」讓她鬆了一口氣，再也沒有回頭去看那次寫下的文字。
《陰影下的她》故事描述喜愛跳舞的18歲高職女學生金素熙（金施恩 飾）在學校安排下，開心進入一間大型網路公司的客服中心實習，為了達成公司的團隊目標，她承受極大的壓力，電話那頭粗暴的言語、少到可憐的實習薪資，讓工作變成她的噩夢，消磨掉她充滿生命力的衝勁，在一次和公司高層發生衝突後，她決定一步步走進山裡的水庫中。女警吳柳真（裴斗娜 飾）負責這起案件，開始追溯素熙生前的蹤跡，想要找出她的死因。隨著深入調查，她發現隱藏在該事件背後有著更悲傷的事實，狀況甚至超乎她的想像。《陰影下的她》5月12日在台上映。