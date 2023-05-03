比便當店便宜！全聯「60元幸福餐盒」加量開賣 5/5起可外送
搶攻平價便當商機，全聯與農委會的「60元幸福餐盒」夯爆，每天一上架就立刻完售，甚至帶動另外兩款89元熱便當也成長2倍銷量，全聯宣布美味堂「幸福餐盒」將於於6/5拓展至300店販售，並且5/5起部分門市提供「全聯小時達」外送服務，預計接下來在拓點及外送服務帶動下，熱便當年度營收有望突破2億元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯與農委會合作推廣60元「幸福餐盒」，幾乎天天完銷，帶動熱便當業績3年成長超過3倍，目前販售門市已超過230家，並將於6月5日拓展至300店，主菜排骨將更換成黃金無骨厚雞排，且5/5起熱便當提供小時達外送服務，業者也透露「與農委會合作幸福餐盒並非短期促銷，目前預估至少可賣到年底，也會不定期更換菜色」。
全聯美味堂熱便當共販售3種款式，包括與農委會合作的60元的「幸福餐盒」，以及89元的「招牌雞腿」跟「經典排骨」，今年度熱便當營收目標可望突破2億元。
為確保每一個美味堂熱便當溫度，採取2道密封配送，並且於販售門市配置包溫箱，確保每一個便當都能維持60度，且絕不賣隔餐，僅於每天中午跟晚上2個時段上架，若是超過4小時採取報廢處理，不過業者也自信提到，目前平價美味堂便當相當熱銷，每日報廢率低於1%。
同時，家樂福也搶攻銅板便當市場，除了同樣有農委會合作的「60元幸福餐盒外」，又額外推出49元「安心餐盒」不僅只要49元的佛心價格，還有六款供消費者選擇，便當內還有半顆滷蛋，一共有炒飯、炒麵、炒米粉、油飯、水餃、紅油炒手六款可選。