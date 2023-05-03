韓日領袖峰會7日登場　可能商談福島核廢水問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本政府今年1月中旬宣布將於今年春夏之際開始排放含氚廢水，IAEA去年已進行3次實地調查，並發表相關報告，但韓國民意對此仍持負面觀感。報導指出，韓方先前已就前徵用工問題釋出善意，若日方這次就福島核廢水問題表達誠意，將大幅增進雙邊信賴關係。
日本國家安全保障局長秋葉剛男今天赴韓訪問2天，與韓國國家安保室長趙太庸，在首爾進行韓日國安首長會談與國家安全保障會議（NSC）經濟安全對話，預期將就日本首相岸田文雄訪韓行程及峰會協商議題廣泛討論。
尹錫悅政府3月就前徵用工問題提出解決方案，向日本政府釋出和解善意，也促成時隔12年的韓日穿梭外交重啟，但由韓方獨自處理賠償問題的方式也引起韓國國內不小批評，在數十年來因歷史問題與日本交惡的韓國，仍有不少民眾認為這是「屈辱外交」，尹錫悅施政支持率也因此下滑。
福島核廢水問題被韓國輿論稱為韓日關係的「雷管」，韓國峨山政策研究院研究委員崔恩美（音譯）指出，韓國國內對福島核廢水議題的負面聲浪相當大，日方即使對此不滿，仍應展現當事國的謙遜態度。
對於韓日是否就福島核廢水獨立展開「雙邊驗證」工作，韓國總統辦公室高層官員表示，若議題定下就會討論相關問題，並強調「外交需要雙方互相呼應」。（編輯：韋樞）1120503