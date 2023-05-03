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韓日領袖峰會7日登場　可能商談福島核廢水問題

▲韓聯社引述多名消息人士報導，韓日兩國領袖將在7日登場的韓日峰會中可能談及日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放問題。圖為儲放核廢水的巨大水箱。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓聯社引述多名消息人士報導，韓日兩國領袖將在7日登場的韓日峰會中可能談及日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放問題。圖為儲放核廢水的巨大水箱。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓聯社引述多名消息人士報導，韓日兩國領袖將在7日登場的韓日峰會中可能談及日本福島第一核電廠核災含氚廢水排放問題，日方是否就韓國視為敏感的議題釋出誠意，可能大大影響雙邊信賴關係。

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國際原子能總署（IAEA）專家調查團正就日本福島核廢水排放安全性進行檢驗，韓國等11國專家都參與其中，但考量韓國民眾的不安情緒，消息人士指出，韓國政府認為韓日間有必要另行展開安全性調查；據稱，雙方政府近期持續透過外交管道商議相關問題。

日本政府今年1月中旬宣布將於今年春夏之際開始排放含氚廢水，IAEA去年已進行3次實地調查，並發表相關報告，但韓國民意對此仍持負面觀感。報導指出，韓方先前已就前徵用工問題釋出善意，若日方這次就福島核廢水問題表達誠意，將大幅增進雙邊信賴關係。

日本國家安全保障局長秋葉剛男今天赴韓訪問2天，與韓國國家安保室長趙太庸，在首爾進行韓日國安首長會談與國家安全保障會議（NSC）經濟安全對話，預期將就日本首相岸田文雄訪韓行程及峰會協商議題廣泛討論。

尹錫悅政府3月就前徵用工問題提出解決方案，向日本政府釋出和解善意，也促成時隔12年的韓日穿梭外交重啟，但由韓方獨自處理賠償問題的方式也引起韓國國內不小批評，在數十年來因歷史問題與日本交惡的韓國，仍有不少民眾認為這是「屈辱外交」，尹錫悅施政支持率也因此下滑。

福島核廢水問題被韓國輿論稱為韓日關係的「雷管」，韓國峨山政策研究院研究委員崔恩美（音譯）指出，韓國國內對福島核廢水議題的負面聲浪相當大，日方即使對此不滿，仍應展現當事國的謙遜態度。

對於韓日是否就福島核廢水獨立展開「雙邊驗證」工作，韓國總統辦公室高層官員表示，若議題定下就會討論相關問題，並強調「外交需要雙方互相呼應」。（編輯：韋樞）1120503

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