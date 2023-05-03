黃少谷39歲辣妻自爆「產前憂鬱症」！情況超嚴重：不想面對每一天
藝人黃少谷與前「天氣女孩」成員林采薇（Yumi）結婚快滿3年，兩人幸福又恩愛，日前林采薇也開心宣布懷孕，即將迎來1家4口的生活，怎料，她今（3）日卻透露罹患嚴重的產前憂鬱症，樂觀的她竟變得不想看到自已、不想面對未來每一天，讓粉絲十分擔心。
記者詹鎰睿/綜合報導
林采薇在臉書坦言，「其實，面對二次生產我依舊抱持著恐懼，畢竟，上一次生產完之後的情況不是很理想，花了很久的恢復期，早已在心中深耕了一道陰影。」再加上已經是一位高齡產婦，讓她非常憂心，「要不是為了給阿摸一個一起陪伴到老的手足，我才能鼓起勇氣再重來一次！」
林采薇透露，這次的孕期狀況比第一次糟糕很多，未滿3個月就患上嚴重的產前憂鬱症，「不想說話、不想社交、不想見到任何人、不想使用任何社群、不想看到自己、不想面對未來的每一天…」自認樂天傻大姐的她，目前完全不想承認自己真的得了憂鬱症。
林采薇表示，她目前還在努力，也謝謝大家關心，「但其實，連環轟炸的關心其實無形中對我造成更大的負擔和壓力，因為我知道身邊的人是為我好，擔心我，我這樣不讀不回真的好沒禮貌…」便藉由文章告知，「我真的只是普通人，平常帶給大家歡笑，也容許我偶一為之的跟大家分享我現在過不去的心境。」
貼文曝光後，也讓許多粉絲感到憂心，紛紛給予鼓勵，「加油！要讓自己開心，寶寶也會開心喲！」、「偉大的媽媽，你很棒，加油喲」、「孕婦辛苦了，但真的別給自己太大壓力」。