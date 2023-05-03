中華醫大舉辦「奶奶的裁縫車」繪本分享暨原插畫展

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「奶奶的裁縫車」繪本由鄭博真和曾思琪共同創作完成，文字內容的構思來自鄭博真有感於社會型態的改變，從農業社會演變到資訊科技社會，家庭結構也從大家庭變為小家庭，親情逐漸淡薄、家人關係漸疏遠，讓他懷想起童年時期奶奶踩著裁縫車為家人製衣補衣的身影，以及裁縫車卡達卡達的聲音。期許透過繪本引導孩子，從平凡的日常生活中，發現愛、感受愛、表達愛和傳承愛。
鄭博真表示，「奶奶的裁縫車」繪本敘述奶奶的嫁妝裁縫車，陪伴著奶奶從青春少女到年華老去。奶奶幫自己、爺爺和媽媽做衣服，也幫孫子做被單、尿布和布偶，把對家人滿滿的愛，縫進一針一線裡。歲月在裁縫車卡達卡達的聲響中悄然流逝，直到奶奶眼睛老花、膝蓋退化，甚至生病住院，仍然念念不忘用裁縫車為家人做衣服。
「奶奶的裁縫車」繪本運用摹聲法，以簡潔的文句，透過摹寫奶奶踩著裁縫車發出的卡達聲，描繪奶奶對家人的關愛之情以及家人對奶奶無盡的思念。鄭博真於2021年撰文，找來新銳插畫家曾思琪負責繪圖，為呈現書中文字的情節，曾思琪在插圖設計、媒材技法、封面書名設計、前後扉頁設計、裁縫車構圖視角，以細膩的手法結合創意巧思加以呈現，全書總共有19幅插圖。
曾思琪表示，要畫出好插圖必須對原著的文字內容感同身受，有了感動自然能畫出蘊含情感的插畫，這次「奶奶的裁縫車」繪本的故事內容很溫馨感人，因此在繪圖上也延續這種暖暖的愛來呈現。華醫大校長孫逸民對鄭教授近幾年來用心投入繪本創作，迄今已經出版17本繪本給予讚許，認為這是大學老師善盡主社會責任的具體實踐。