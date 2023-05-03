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中華醫大舉辦「奶奶的裁縫車」繪本分享暨原插畫展

▲中華醫大藝術中心舉辦「奶奶的裁縫車」繪本分享暨原插畫展，與幼兒園小朋友開心分享繪本故事（圖／記者張振興攝，2023,05,03）
▲中華醫大藝術中心舉辦「奶奶的裁縫車」繪本分享暨原插畫展，與幼兒園小朋友開心分享繪本故事（圖／記者張振興攝，2023,05,03）

記者張振興/台南報導

由中華醫事科技大學幼保系教授鄭博真創作的「奶奶的裁縫車」繪本，邀來合作的插畫家曾思琪以書中繪圖原作，5月3日至15日在學校的藝術中心共同舉辦「奶奶的裁縫車」繪本分享暨原插畫展，讓大家體會繪本圖書的藝術內涵。

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▲「奶奶的裁縫車」繪本，由中華醫大幼保系教授鄭博真(左)新銳插畫家曾思琪(右)共同合作完成（圖／記者張振興攝，2023,05,03）
▲「奶奶的裁縫車」繪本，由中華醫大幼保系教授鄭博真(左)新銳插畫家曾思琪(右)共同合作完成（圖／記者張振興攝，2023,05,03）
「奶奶的裁縫車」繪本分享暨原插畫展開幕茶會今(3)日上午10時舉行，校長孫逸民、副校長張耀宗、醫事學院院長楊堉麟、通識教育中心副主任王靖婷、作者鄭博真教授、插畫家曾思琪一起到場為活動揭開序幕。展出的首日即吸引不少師生利用課餘到場參觀，從插畫作品和繪本裡的文字交融，感受繪本圖書的魅力。


「奶奶的裁縫車」繪本由鄭博真和曾思琪共同創作完成，文字內容的構思來自鄭博真有感於社會型態的改變，從農業社會演變到資訊科技社會，家庭結構也從大家庭變為小家庭，親情逐漸淡薄、家人關係漸疏遠，讓他懷想起童年時期奶奶踩著裁縫車為家人製衣補衣的身影，以及裁縫車卡達卡達的聲音。期許透過繪本引導孩子，從平凡的日常生活中，發現愛、感受愛、表達愛和傳承愛。


鄭博真表示，「奶奶的裁縫車」繪本敘述奶奶的嫁妝裁縫車，陪伴著奶奶從青春少女到年華老去。奶奶幫自己、爺爺和媽媽做衣服，也幫孫子做被單、尿布和布偶，把對家人滿滿的愛，縫進一針一線裡。歲月在裁縫車卡達卡達的聲響中悄然流逝，直到奶奶眼睛老花、膝蓋退化，甚至生病住院，仍然念念不忘用裁縫車為家人做衣服。


「奶奶的裁縫車」繪本運用摹聲法，以簡潔的文句，透過摹寫奶奶踩著裁縫車發出的卡達聲，描繪奶奶對家人的關愛之情以及家人對奶奶無盡的思念。鄭博真於2021年撰文，找來新銳插畫家曾思琪負責繪圖，為呈現書中文字的情節，曾思琪在插圖設計、媒材技法、封面書名設計、前後扉頁設計、裁縫車構圖視角，以細膩的手法結合創意巧思加以呈現，全書總共有19幅插圖。


曾思琪表示，要畫出好插圖必須對原著的文字內容感同身受，有了感動自然能畫出蘊含情感的插畫，這次「奶奶的裁縫車」繪本的故事內容很溫馨感人，因此在繪圖上也延續這種暖暖的愛來呈現。華醫大校長孫逸民對鄭教授近幾年來用心投入繪本創作，迄今已經出版17本繪本給予讚許，認為這是大學老師善盡主社會責任的具體實踐。

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