郭世倫染毒消失10年！認「如過街老鼠」 重逢恩人淚謝：讓我重生
現年43歲藝人郭世倫，過去經常在各大節目亮相，但自從2013年爆出吸毒風波，事業名聲重創，淡出演藝圈，後來才轉到宜蘭開設民宿，並且經營的有聲有色。不過，郭世倫昨（2）日分享和一位恩人重逢的故事，也不禁回憶當年情境，如同過街老鼠，在台中流浪的他，在對方的打氣下才得以重生。
記者詹鎰睿/綜合報導
郭世倫昨日突然在臉書平台發文寫下：「當年，我如同過街老鼠，在台中逢甲失魂流浪，您和嫂夫人送上熱騰騰的明倫蛋餅，給我加油！」原來當年一間知名蛋餅店的老闆，正是郭世倫的大恩人，其溫暖的舉動也讓他徹底重生。
不過，郭世倫表示，「後來在重生的日子，我只要進台中就會去找您，但都只有大排長龍的人潮卻怎麼樣也尋不到您的蹤影⋯」如今郭世倫終於和這位大恩人在宜蘭重逢，興奮直呼：「哈！沒想到因為無心插柳的報導，我們居然在宜蘭重逢，一見面的擁抱，所有的畫面又湧上心頭。」
最後郭世倫也不忘回饋對方，並推廣宣傳對方的美食，「傳承，不只是美味的肉羹，更是一種無私的愛的堅持，謝謝您！良汕哥，更推薦大家來宜蘭一定要嚐嚐『傳承』的美味～」並拍下兩人的合影，也能看出他內心充滿感激和喜悅。
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