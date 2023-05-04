秦菲菲中年轉業躍升「東區億萬富婆」 70歲凍齡外貌曝光
回憶起高收視率的綜藝節目《綜藝一百》時期，跟已故國寶級諧星李國修、顧寶明經常合作的固定班底秦菲菲，日前為了「型男主廚」陳鴻主持的節目《阿鴻上菜》，專程南下到「明新科技大學」旅廚系，擔任一日業師。70歲的秦菲菲許久未露臉，外貌實在凍齡，狀態極好、氣場強大，笑稱自己年輕就「老在等」，而30年前淡出演藝圈的她，華麗轉身變成早餐店女王，結合眷村口味，把江蘇獅子頭混搭出創意新吃法，躋身為「東區億萬富婆」。
記者侯家瑜/綜合報導
秦菲菲特別為陳鴻精心打扮，奶油桂花手上帶上4克拉鑽戒親自上菜，配合推廣食農教育，以當令盛產的高麗菜跟蕃茄製作結合地中海養生料理「鴻燒獅子頭」，學生爭相搶食現場秒殺，熱情的菲菲姐高興直說「I love you」， 獲得學生熱烈參與要求合照，滿足爸爸、媽媽年輕時的回憶殺。
「千旦易得，一丑難求」，秦菲菲她對任何角色都信手拈來、駕輕就熟，早期發現自己對表演藝術有強烈的興趣，奠定唱唸做打的基本功夫，加上在綜藝節目的黃金時期，遇到了張小燕等一群實力相當的伙伴，在老三台的年代為大家留下歡樂的回憶，令人難忘。
秦菲菲把一生奉獻給服務產業，至今仍小姑獨處，是她唯一小小遺憾，她感謝《阿鴻上菜》的安排，能有機會重回校園，感染年青學子的活力很是開心，當年毅然決然放下影劇圈的光環，成功的中年轉業，每天摸黑起早站在第一線事必躬親，贏得更多掌聲與財富。秦菲菲很肯定大學生對技職教育的學習態度，鼓勵年輕人早點出來創業做自己的品牌，認為只要肯吃苦一定會天道酬勤，有一技在身，一生受用無窮。「秦小姐早餐店」在台北東區是牌子老、品質好的人氣早餐店，專走實打實不快速展店的概念，以維持品質信譽，選擇不用快速半成品，以當天生產現做至中午賣完為止。