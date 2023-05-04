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二度兒虐教師僅解聘一年　議員：歡迎全國不適任來台中？

▲人本教育基金會與台中市議員共同呼籲教育局，不要老是高高舉起輕輕放下，讓不適任教師繼續荼害孩子。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）
▲人本教育基金會與台中市議員共同呼籲教育局，不要老是高高舉起輕輕放下，讓不適任教師繼續荼害孩子。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）

記者顏幸如／台中報導

台中市某國小陳姓教師被入本基金會揭發，稱學生是「奴隸」、強迫餵食、剪髮等行為，陳師13年前已被社會局開罰，成為全國唯一因兒虐被開罰兩次的教師，教育局卻只決議解聘一年。人本與台中市議員批評，陳師已沒有輔導的可能性，剛被監院糾正的台中市教育局做出如此決定，「是在鼓勵全國所有不適任教師，都轉到台中市好安全下莊嗎？」教育局則表示，尊重校方教評會決議。

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▲王立任說，絕大部份老師都兢兢業業，教育局卻放任一顆老鼠屎壞整鍋粥。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）
▲王立任說，絕大部份老師都兢兢業業，教育局卻放任一顆老鼠屎壞整鍋粥。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）
台中市大里區某國小二年級陳姓女導師，被家長指控拿湯匙強迫餵食、打孩子腳底、強迫剪髮、安排特別座、稱孩子是「奴隸」、「庫存貨」，解決班級內糾紛叫孩子「互打」，還實施連座法等，甚至在3個月內拍了88部影片上傳網路群組。去年11月人本基金會揭發此事，校方昨（3）日開教評會，對該師處以「解聘，1年不得聘任」的處分。

市議員張家銨、林祈烽、王立任與人本中部主任曾芳苑、受害家長今（4）日召開記者會，表示對教育局的處置感到不可思議。曾芳苑指出，該師在13年前即因對學生施以不當虐待，被當時的台中縣社會裁罰6萬元，此次又因再次違反《兒少法》，遭台中市社會局重罰16萬元，成為締造兒虐紀錄的「台灣教師界第一人」，教育局卻只決議將她解聘一年，一年後她將從教育部的「不適任教師名單」消失，可以重回教育場域，這叫那些滿腔教學熱忱、卻始終無法安身的眾多流浪教師情何以堪？

▲受害家長表示，擔心陳師很快就會重回教育場域。。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）
▲受害家長表示，擔心陳師很快就會重回教育場域。。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）
議員林祈烽指出，台中市政府甫因處理不適任教師案過程中，讓當事人火速退休，遭到監察院糾正，日前市長盧秀燕的說法是「至少我們讓她離開教育場域了」，事實上卻是「今天公祭馬上就忘記」，台中市目前還有5位不適任教師，有如不定時炸彈般在各校園流竄，加上這位「締造全國紀錄」者，他問：「台中市政府是要告訴全國不適任教師，『想要安全下莊，歡迎到台中來』嗎？」

王立任說，絕大部份老師都兢兢業業，但教育局處理教師霸凌學生的態度，始終是師師相護，放任一顆老鼠屎壞一鍋粥，每次出事就強調「這是個案」。陳姓老師霸凌事件，教育局的專審報告通篇不知所云，甚至採信老師「沒有惡意、一切都是為了孩子好」的說法，令他痛心。

▲彰師大助理教授魏培軒指出，陳師對孩子的霸凌行為，就算放在大人的職場都讓人難以接受。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）
▲彰師大助理教授魏培軒指出，陳師對孩子的霸凌行為，就算放在大人的職場都讓人難以接受。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）
彰師大助理教授魏培軒指出，陳師對孩子的霸凌行為，就算放在大人的職場都讓人難以接受，更何況是幼小的孩子？安心快樂的學習環境，對人生發展有很大影響，如此的教育場域，如何教出身心健全的孩子？

張家銨指出，教育局對陳師停聘一年的處分，完全不符合比例原則，更令受害家長求助無門。曾芳苑呼籲教育局，不要老是高高舉起輕輕放下，應該建立老師霸凌的SOP，別讓不適任者繼續荼害孩子，該案陳姓教師應處以終身不得再聘任處分，才符合台灣民眾對教育的期待，讓學生和家長放心。

▲張家銨指締造全國兒虐紀錄的老師，居然只被解聘一年，完全不符合比例原則。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）
▲張家銨指締造全國兒虐紀錄的老師，居然只被解聘一年，完全不符合比例原則。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.04）
台中市政府教育局以新聞稿表示，該名教師屢次違反兒少相關規定，已非初犯，市長盧秀燕關心兒童及少年權益，斷然處置，學校教評會決議予以「解聘」，讓不適任教師離開校園。教育局強調尊重校方教評會決議，但未詳細說明停聘一年是否符合比例原則。

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