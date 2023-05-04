二度兒虐教師僅解聘一年　議員：歡迎全國不適任來台中？

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市議員張家銨、林祈烽、王立任與人本中部主任曾芳苑、受害家長今（4）日召開記者會，表示對教育局的處置感到不可思議。曾芳苑指出，該師在13年前即因對學生施以不當虐待，被當時的台中縣社會裁罰6萬元，此次又因再次違反《兒少法》，遭台中市社會局重罰16萬元，成為締造兒虐紀錄的「台灣教師界第一人」，教育局卻只決議將她解聘一年，一年後她將從教育部的「不適任教師名單」消失，可以重回教育場域，這叫那些滿腔教學熱忱、卻始終無法安身的眾多流浪教師情何以堪？
議員林祈烽指出，台中市政府甫因處理不適任教師案過程中，讓當事人火速退休，遭到監察院糾正，日前市長盧秀燕的說法是「至少我們讓她離開教育場域了」，事實上卻是「今天公祭馬上就忘記」，台中市目前還有5位不適任教師，有如不定時炸彈般在各校園流竄，加上這位「締造全國紀錄」者，他問：「台中市政府是要告訴全國不適任教師，『想要安全下莊，歡迎到台中來』嗎？」
王立任說，絕大部份老師都兢兢業業，但教育局處理教師霸凌學生的態度，始終是師師相護，放任一顆老鼠屎壞一鍋粥，每次出事就強調「這是個案」。陳姓老師霸凌事件，教育局的專審報告通篇不知所云，甚至採信老師「沒有惡意、一切都是為了孩子好」的說法，令他痛心。
彰師大助理教授魏培軒指出，陳師對孩子的霸凌行為，就算放在大人的職場都讓人難以接受，更何況是幼小的孩子？安心快樂的學習環境，對人生發展有很大影響，如此的教育場域，如何教出身心健全的孩子？
張家銨指出，教育局對陳師停聘一年的處分，完全不符合比例原則，更令受害家長求助無門。曾芳苑呼籲教育局，不要老是高高舉起輕輕放下，應該建立老師霸凌的SOP，別讓不適任者繼續荼害孩子，該案陳姓教師應處以終身不得再聘任處分，才符合台灣民眾對教育的期待，讓學生和家長放心。
台中市政府教育局以新聞稿表示，該名教師屢次違反兒少相關規定，已非初犯，市長盧秀燕關心兒童及少年權益，斷然處置，學校教評會決議予以「解聘」，讓不適任教師離開校園。教育局強調尊重校方教評會決議，但未詳細說明停聘一年是否符合比例原則。