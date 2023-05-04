謝忻登百岳脫隊挨轟「浪費社會資源」 反省後宣布重大決定
女星謝忻日前和卞慶華、田舞陽、黃沐妍、朱宇謀等演藝圈友人挑戰百岳鈴鳴山，不料，謝忻卻在中途脫隊失聯，嚇壞同行友人並緊急出動空拍機協尋，經過一個半小時後終於找到人，所幸平安無事。事後謝忻遭臉書登山社團砲轟浪費社會資源，沒想到她接著宣布下周要挑戰西巒大山，引發議論。
記者薛羽彤/綜合報導
謝忻與友人登山途中脫隊，無論怎麼喊姓名或打電話均無回應，讓隊友們心急出動空拍機找人，黃沐妍也發文無奈表示「請慎選山友！」而謝忻此舉遭到登山社團和私訊砲轟。昨（3）日她在IG限時動態表示，第一時間想進入社團替自己做些辯駁，寫到一半心境突然有了轉折，「告訴我自己做錯就是做錯了，沒有什麼好爭的。自己的確沒有把自己的狀況調整好，才造成山友們的擔心，也浪費社會資源，真的很對不起看到新聞的大家。」
謝忻還原當時情況，表示「對不起我的山友們！」當下她聽到山友在喊她名字，她以為「我們距離應該很近」，因此在山上越野跑，努力往聲音跑過去，強調下次再也不敢脫隊行動。同時也宣布「在冷靜的思考了幾天之後，我決定下星期挑戰-西。巒。大。山！」文末自嘲「誰要跟我去？（應該沒人想跟我去吧）」。