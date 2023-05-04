「烯環鈉」海報惹議！人權會：族群平等敏感度不足

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國家人權委員會透過新聞稿表示，「消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）」為台灣最早生效的聯合國九大核心公約，內政部2022年12月提出ICERD首次國家報告。
人權會指出，2022年8月已組成專案工作小組，透過會議、座談及實際參訪等，了解政府落實ICERD相關作為，及法律制度與政策保障是否充足，以撰擬人權會的獨立評估意見，提出人權觀察與意見。
人權會說，去年傳出原住民學生被嘲諷霸凌而輕生的憾事後，近日台中一中又發生以「烯環鈉」暗喻歧視原住民學生事件，凸顯校園族群平等的敏感度及教育相當不足。人權會ICERD獨立評估意見工作小組已關注相關報導，並針對平等法的落實以及仇恨言論、族群歧視、反歧視等納入關切與建議。
人權會表示，2021年衛福部已出版「兒少反歧視案例彙編」一書，行政院所訂定的國家人權行動計畫2022-2024，也將其作為後續教育訓練及推廣教材。這次的事件，顯現出校園現場仍發生兒少受歧視情況，且教育人員也需有更充足專業知能及訓練，處理歧視或霸凌事件。
人權會說，未來將持續監督行政機關落實國家人權行動計畫兒少平等與不歧視的相關行動，也會就反族群歧視教育加以宣導、推廣，期能從制度與文化面，將平等與不歧視的概念，落實深化到各級教育現場和公私領域。
人權會表示，同時也希望能增進族群間的認識、互動與理解，學習尊重彼此差異，培養對多元文化的敏感度，平等對待每一個族群與群體。（編輯：楊凱翔）1120504