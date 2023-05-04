前屏東市長、市代會主席都涉貪！雙雙詐領公帑 二審判決結果出爐
前屏東市長，同時也是前屏東市代表會主席林恊松，和現任市代會主席蕭國亮，被控在任期間涉嫌貪瀆，案經地院審理後，分判林7年及蕭4年2個月徒刑，經上訴高雄高分院後，院方今（4）日上午宣判，林改判處6年10月，蕭刑度不變，仍可上訴。
記者林莞茜／綜合報導
檢警接獲檢舉，時任屏東市代會主席的林恊松，在任職期間，疑自2012年至2018年4月30日，涉嫌夥同市代會總務人員的葉茸雄，和禮品百貨業者周美倫，以不實單據核銷主席特別費、賀匾、茶葉、電扇等禮品支出，林共犯罪180次，合計詐得款57萬元。接任的屏東市代會主席蕭國亮，則在在2020年1月至4月間也涉嫌不實核銷5次，詐得得7萬6千元。
檢警獲報展開調查並發動搜索，查扣帳冊等關鍵性證物，訊後依貪汙、偽造文書等罪嫌，將涉案4人起訴；2022年9月，屏東地院宣判林恊松7年徒刑並褫奪公權3年；蕭國亮則處以4年2個月徒刑，褫奪公權3年；葉茸雄處7年6個月徒刑、褫奪公權3年，周美倫則判決3年徒刑、褫奪公權3年，若6個月徒刑易科罰金，以1千元折算一日。
案件上訴二審後，經高雄高分院合議庭審理，今日改判林恊松6年10月，蕭國亮維持原判，葉姓總務改判7年3個月，周女刑期則改為2年6個月，全案仍可上訴。