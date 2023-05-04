遭嘉義縣黨部停權3年 黃嫈珺：特定派系把持地方黨部
嘉義縣議員黃嫈珺今（4）日遭民進黨嘉義縣黨部黨紀處分，停權3年，黃嫈珺隨即在臉書貼文表示，深深感到「特定派系把持地方黨部」（明文規定）的威力及氣度狹隘。 黃嫈珺指出，地方選舉其實大家都有各自的交情，她既沒穿著政治背心到場幫非民進黨籍候選人站台助講，也無文宣廣告助選，反倒是嘉義縣民進黨籍提名議員候選人呂文正穿著背心前往非民進黨籍提名鄉長候選人造勢大會現場，卻無受任何處分。
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另，嘉義縣民進黨籍議員林淑完，在中央黨部甲級動員令下，要求全台灣民進黨籍議員必須投民進黨團所推出的正副議長人選，若是跑票、投廢票或無投票皆以最嚴厲之處分開除黨籍。擔任兩屆議員的林淑完在宣示就職當日投出廢票，至今僅以「忘記怎麼投」為由，沒有受任何處分，難以服眾，而且貽笑全國。
黃嫈珺說，這麼小的事情竟然要動用到停權3年的處分，地方黨部此舉就是為派系服務，而不是真的捍衛黨紀，黨紀可以為他們自己人轉彎，議長選舉跑票也沒事，我們連站台都沒有卻要被停權。
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