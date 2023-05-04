連牙膏都買不到！從食品到日用品都短缺　歐洲超市危機蔓延

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供應鏈問題，以及不願在大宗商品價格高昂的情況下與供應商達成協定，造成巧克力、番茄醬、洗髮精等各種商品供應不穩定，另外俄烏戰爭、極端氣候也產生了一定的推波助瀾作用。
英國連鎖超市、網路雜貨服務商「奧卡多」（Ocado）執行長詹森（Luke Jensen）指出，「通貨膨脹壓力，意味著消費者正以更不可預測的方式，以比過往更果決的方式退出某些產品。由於價格上漲，人們總體上購買的貨物量減少，並且更加注意不要浪費食物。」
詹森同時也是「奧卡多方案」（Ocado Solutions）的執行長，該公司為歐洲超市提供人工智慧的物流配送技術。服務對象包括瑞典的Ica、法國的Casino Group、西班牙的Alcampo，以及波蘭的Auchan Retail。
與許多超市營運商一樣，總部位於阿聯的中東零售巨擘Majid Al Futtaim使用人工智慧監控和訂購其在中東各地的家樂福門市約90%的食品供應。
執行長魏斯（Hani Weiss）表示，最近已經調整該技術的參數以緩衝供應，增加了更多倉庫和儲存空間，以確保能夠滿足客戶的需求。「儘管如此，貨架上仍有8%至12%的物品短缺。在2020年前，曾是7%至9%左右，現在的狀況正急劇增加。」
疫情封鎖改變消費習慣
新冠肺炎疫情封鎖期間，網路零售成長讓消費者的購物習慣改變，也成為庫存量短缺的原因。儘管疫情後的生活方式仍在調整，但很難預測民眾會在多大程度上重返實體商店。
亞馬遜（Amazon）前高階主管、供應鏈和經營領導者社團「Zero100」創始人奧馬拉（Kevin O’Marah）表示，多種購物方式讓零售商對訂購什麼以及在哪裡訂購，感到「困惑」。
雖然供應商正在努力確定消費者的需求，但商品價格上漲、運輸阻塞以及原物料和勞工短缺，導致履行訂單受到阻礙。釀酒商帝亞吉歐（Diageo）全球供應和採購總裁安德魯（Ewan Andrew）指出，「後疫情時代的成長動能，加上能源和政治的不確定性，意味著零售商及其供應商都發現，在動盪的市場中更難準確預測需求。」
安德魯補充稱，「經常會有一場導致短缺的完美風暴事件，例如目前在歐洲目睹的一些食品供應問題」。
魏斯表示，烏克蘭是穀物和遊子的主要出口國，持續14個月的戰爭為食品生產商帶來龐大的問題，他們被迫調整供應鏈以解決原料短缺狀況。魏斯坦言，其公司在16個中東國家的經營，產生非常嚴重的缺貨問題」。
歐洲超市危機蔓延
埃森哲（Accenture）歐洲零售業務負責人圖米內（Laurent Thoumine）表示，英國、法國、德國、義大利和西班牙的超市庫存問題最為嚴重。根據市場研究機構尼爾森IQ（Nielsen IQ）的「數據影響」顯示，部分商店中缺貨的產品包括番茄醬、義大利麵、巧克力、茶、洋芋片、牙膏和寵物食品。
伯恩斯坦（Bernstein）分析師蒙特尼（Bruno Monteyne）表示，「某些原料只是供不應求，例如製造番茄醬的番茄，另外，工廠問題也影響了食品生產。」
今年西班牙的極端天氣影響了歐洲的番茄供應，水果成本上漲促使卡夫亨氏公司（Kraft Heinz）等食品製造商提高價格。
另外，包括英國超市龍頭特易購（Tesco）在內的零售商，冒著將購物者推向競爭對手的風險，已經暫時將他們的產品下架作為反制。
由於俄烏戰爭、極端氣候、高通膨打擊人們的消費能力，人們減少購買，超市為此調整庫存及進貨量，造成貨架短缺現象一時恐難消除。